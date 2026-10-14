A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este bejelentette, hogy a párt szerdán dönt az országos politikai tanácsának ülésén, hogy a PSD belép-e Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányába.

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A România TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, mit fog tenni a PSD, ha Nicușor Dan államelnök feloszlatja a parlamentet és előre hozott választásokat ír ki, ahogyan azt bizonyos politikai források szerint tervezi.

Grindeanu azt válaszolta, hogy hivatalos közleményt még nem látott erről az elnöki hivatal részéről.

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„Az előre hozott választások alkotmányos, bár a román gazdaság és az ország szempontjából nem kívánatos forgatókönyv. A PSD fel lesz készülve erre a forgatókönyvre is, megkezdtük a szervezési előkészületeket. (...) Arról azonban biztosítok mindenkit, hogy