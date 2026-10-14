A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába

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Fotó: Kozán István
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este bejelentette, hogy a párt szerdán dönt az országos politikai tanácsának ülésén, hogy a PSD belép-e Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányába.
2026. október 14., 11:432026. október 14., 11:43
2026. október 14., 11:512026. október 14., 11:51
A România TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, mit fog tenni a PSD, ha Nicușor Dan államelnök feloszlatja a parlamentet és előre hozott választásokat ír ki, ahogyan azt bizonyos politikai források szerint tervezi.
Grindeanu azt válaszolta, hogy hivatalos közleményt még nem látott erről az elnöki hivatal részéről.
„Az előre hozott választások alkotmányos, bár a román gazdaság és az ország szempontjából nem kívánatos forgatókönyv. A PSD fel lesz készülve erre a forgatókönyvre is, megkezdtük a szervezési előkészületeket. (...) Arról azonban biztosítok mindenkit, hogy
– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Grindeanu arról is beszámolt, hogy szerdán 16 órakor tartják a szociáldemokraták az országos politikai tanács ülését, amelyen a kormányra lépés kérdéséről döntést hoznak.
A PSD-elnök szerint több forgatókönyv lehetséges jelenleg:
A PSD nem támogatja a technokrata kormány ötletét, mert egy ilyen kabinet instabil.
Politikai kormány esetén szintén több variáns van Grindeanu szerint: tiszta PSD-kormány, vagy a PSD köré szerveződő kormány, átlátható parlamenti többségi támogatással. Az a forgatókönyv is létezik, hogy a PSD nem lép be Niculescu kormányába és nem is szavaz neki bizalmat – szögezte le a politikus.
„Ezeket az alternatívákat vitatom majd meg a párttársaimmal, és közösen döntünk.
Lehetséges, hogy nem ez lesz az, lehet lesz még más kijelölt miniszterelnök, vagy előre hozott választások következnek” – tette hozzá.
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