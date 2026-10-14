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A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

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Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este bejelentette, hogy a párt szerdán dönt az országos politikai tanácsának ülésén, hogy a PSD belép-e Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányába.

Székelyhon

2026. október 14., 11:432026. október 14., 11:43

2026. október 14., 11:512026. október 14., 11:51

A România TV-nek nyilatkozó Grindeanutól azt kérdezték, mit fog tenni a PSD, ha Nicușor Dan államelnök feloszlatja a parlamentet és előre hozott választásokat ír ki, ahogyan azt bizonyos politikai források szerint tervezi.

Grindeanu azt válaszolta, hogy hivatalos közleményt még nem látott erről az elnöki hivatal részéről.

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„Az előre hozott választások alkotmányos, bár a román gazdaság és az ország szempontjából nem kívánatos forgatókönyv. A PSD fel lesz készülve erre a forgatókönyvre is, megkezdtük a szervezési előkészületeket. (...) Arról azonban biztosítok mindenkit, hogy

Idézet
a PSD nem fog rosszabb eredményt elérni 2024-hez képest”

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Grindeanu arról is beszámolt, hogy szerdán 16 órakor tartják a szociáldemokraták az országos politikai tanács ülését, amelyen a kormányra lépés kérdéséről döntést hoznak.

A PSD-elnök szerint több forgatókönyv lehetséges jelenleg:

szakértői, vagy politikai kormány alakulhat.

A PSD nem támogatja a technokrata kormány ötletét, mert egy ilyen kabinet instabil.

Politikai kormány esetén szintén több variáns van Grindeanu szerint: tiszta PSD-kormány, vagy a PSD köré szerveződő kormány, átlátható parlamenti többségi támogatással. Az a forgatókönyv is létezik, hogy a PSD nem lép be Niculescu kormányába és nem is szavaz neki bizalmat – szögezte le a politikus.

„Ezeket az alternatívákat vitatom majd meg a párttársaimmal, és közösen döntünk.

Idézet
Fontos, hogy Románia kilépjen ebből a válságból, legyen kormánya.

Lehetséges, hogy nem ez lesz az, lehet lesz még más kijelölt miniszterelnök, vagy előre hozott választások következnek” – tette hozzá.

Belföld
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