A PSD elnöke szerint jó irányba haladnak a tárgyalások a kijelölt kormányfővel

Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook
A Szociáldemokrata Párt (PSD) állandó tanácsa hétfői ülésén felhatalmazta a párt vezetőségét, hogy folytassa a tárgyalásokat Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel a kormányalakításról és a kormányprogramról – jelentette be Sorin Grindeanu.
2026. október 12., 14:142026. október 12., 14:14
2026. október 12., 14:192026. október 12., 14:19
A párt székházában tartott sajtótájékoztatóján a PSD elnöke elmondta, hogy szociáldemokraták olyan, átlátható parlamenti többségre támaszkodó kormányt szeretnének, amelynek programja talpra állítja a gazdaságot és javítja az életszínvonalat.
– nyilatkozta Grindeanu az Agerpres szerint.
A PSD elnöke szerint a Niculescuval folytatott tárgyalások „jó irányba” haladnak, de még sok munka van addig, amíg a párt által is vállalható kormányprogram születik. Ezért volt szükség a pártvezetés tárgyalási felhatalmazásának megerősítésére.
Grindeanu beszámolója szerint az állandó tanács ülésén
„Ez a lehetőség a politikai nézeteltérések miatt egyre reálisabbnak tűnik” – jelentette ki.
Az állandó tanács ezért bizottságot hozott létre, amely megvizsgálja az előre hozott parlamenti választásokra vonatkozó jelenlegi jogszabályokat és az esetleg szükséges módosításokat. A testület tagja Marian Neacșu, Ovidiu Popa és Daniel Zamfir – részletezte a PSD elnöke.
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