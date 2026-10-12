A PSD elnöke szerint jó irányba haladnak a tárgyalások a kijelölt kormányfővel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) állandó tanácsa hétfői ülésén felhatalmazta a párt vezetőségét, hogy folytassa a tárgyalásokat Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel a kormányalakításról és a kormányprogramról – jelentette be Sorin Grindeanu.

Székelyhon 2026. október 12., 14:142026. október 12., 14:14 2026. október 12., 14:192026. október 12., 14:19

A párt székházában tartott sajtótájékoztatóján a PSD elnöke elmondta, hogy szociáldemokraták olyan, átlátható parlamenti többségre támaszkodó kormányt szeretnének, amelynek programja talpra állítja a gazdaságot és javítja az életszínvonalat.

A nyugdíjasok, (...) az anyák, (...) a keményen dolgozó emberek egy olyan kormányt várnak, amely enyhíti a vállukra nehezedő terhet”

– nyilatkozta Grindeanu az Agerpres szerint. Hirdetés A PSD elnöke szerint a Niculescuval folytatott tárgyalások „jó irányba” haladnak, de még sok munka van addig, amíg a párt által is vállalható kormányprogram születik. Ezért volt szükség a pártvezetés tárgyalási felhatalmazásának megerősítésére. Grindeanu beszámolója szerint az állandó tanács ülésén

„nagyon komolyan felmerült” az előre hozott parlamenti választások forgatókönyve.