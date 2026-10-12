A PNL továbbra sem kíván a PSD-vel közösen kormányozni, de nyitott a Niculescu-kabinet támogatására

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) továbbra sem kíván a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közösen kormányozni, ugyanakkor fontolóra veszi Luca Niculescu kabinetjének megszavazását – jelentette ki hétfőn a szenátus elnöke, Mircea Abrudean.
2026. október 12., 14:352026. október 12., 14:35
2026. október 12., 14:352026. október 12., 14:35
A politikus szerint a PNL továbbra sem fogadja el a PSD kormányzati együttműködésre vonatkozó felkérését. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a liberálisok nyitottak a Niculescu-kormány beiktatásának támogatására a jelenlegi politikai patthelyzet feloldása érdekében.
Abrudean hozzátette, hogy a végleges döntést a PNL illetékes testületei hozzák meg, miután megismerték a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.
Kijelentette azt is, hogy személyes véleménye szerint
„Ha a kijelölt miniszterelnök azt szeretné, hogy a PNL megszavazza a kormánya beiktatását, szerintem teljesen természetes, hogy ez ne történjen meg” – fogalmazott Abrudean, hozzátéve, hogy ebben a kérdésben a párt vezetősége dönt.
A szenátus elnöke szerint egyelőre korai lenne írásos megállapodásról tárgyalni a Niculescu-kormány későbbi parlamenti támogatásáról, amíg nem ismert a kabinet összetétele és programja.
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