A PNL továbbra sem kíván a PSD-vel közösen kormányozni, de nyitott a Niculescu-kabinet támogatására

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) továbbra sem kíván a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közösen kormányozni, ugyanakkor fontolóra veszi Luca Niculescu kabinetjének megszavazását – jelentette ki hétfőn a szenátus elnöke, Mircea Abrudean.

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A politikus szerint a PNL továbbra sem fogadja el a PSD kormányzati együttműködésre vonatkozó felkérését. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a liberálisok nyitottak a Niculescu-kormány beiktatásának támogatására a jelenlegi politikai patthelyzet feloldása érdekében.

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Abrudean hozzátette, hogy a végleges döntést a PNL illetékes testületei hozzák meg, miután megismerték a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.

Kijelentette azt is, hogy személyes véleménye szerint