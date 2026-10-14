A PNL megszavazza a Niculescu-kormányt, de ellenzékbe vonul

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi és képviselőházi frakciói szerdán úgy határoztak, hogy megszavazzák a Niculescu-kormány beiktatását, illetve hogy a párt ellenzékbe vonul – jelentette be az ülés után Ionel Bogdan pártszóvivő.

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Tájékoztatása értelmében a liberális parlamenti képviselők és szenátorok elvi támogatásukat adták ahhoz is, hogy a PNL megállapodást kössön Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Bogdan szerint ez nem koalíciós szerződés lenne, hanem

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Mindhárom szavazás véleményező jellegű volt, a végső döntést a PNL országos vezetősége hozza majd meg – hangsúlyozta Ionel Bogdan az Agerpres beszámolója szerint.

A szóvivő szerint a liberális frakciók azért támogatják a kabinet beiktatását, mert véget akarnak vetni a több mint 160 napja tartó politikai válságnak. Felidézte, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ennyi ideje nyújtotta be és szavazta meg az Ilie Bolojan vezette kormányt megbuktató bizalmatlansági indítványt, és Romániát azóta korlátozott hatáskörű ügyvivő kabinet irányítja.

Bogdan hangsúlyozta, hogy a PNL felelősségteljes döntést kíván hozni Románia érdekében.