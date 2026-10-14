A PNL megszavazza a Niculescu-kormányt, de ellenzékbe vonul

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Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi és képviselőházi frakciói szerdán úgy határoztak, hogy megszavazzák a Niculescu-kormány beiktatását, illetve hogy a párt ellenzékbe vonul – jelentette be az ülés után Ionel Bogdan pártszóvivő.
2026. október 14., 15:542026. október 14., 15:54
2026. október 14., 15:552026. október 14., 15:55
Tájékoztatása értelmében a liberális parlamenti képviselők és szenátorok elvi támogatásukat adták ahhoz is, hogy a PNL megállapodást kössön Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Bogdan szerint ez nem koalíciós szerződés lenne, hanem
Mindhárom szavazás véleményező jellegű volt, a végső döntést a PNL országos vezetősége hozza majd meg – hangsúlyozta Ionel Bogdan az Agerpres beszámolója szerint.
A szóvivő szerint a liberális frakciók azért támogatják a kabinet beiktatását, mert véget akarnak vetni a több mint 160 napja tartó politikai válságnak. Felidézte, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ennyi ideje nyújtotta be és szavazta meg az Ilie Bolojan vezette kormányt megbuktató bizalmatlansági indítványt, és Romániát azóta korlátozott hatáskörű ügyvivő kabinet irányítja.
Bogdan hangsúlyozta, hogy a PNL felelősségteljes döntést kíván hozni Románia érdekében.
A képviselőház által szerdán elfogadott másik törvénytervezet szerint az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai szakorvosi recept alapján ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak.
Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.
Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.
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Kültéri játszóteret avattak szerdán a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház udvarán. A létesítmény az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által februárban szervezett jótékonysági bál bevételéből, valamint a támogatók összefogásának köszönhetően valósult meg.
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Sikeresen befejeződött XIV. Leó pápa műtétje a római Gemelli-kórházban október 13-án, kedden délután. A mintegy másfél órás, komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét.
Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.
A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.
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