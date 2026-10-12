A meleg, száraz ősz után itt a szomorú, csapadékos ősz

Fotó: Székelyhon
Lehűléssel, csapadékkal érkezett meg az ilyenkor megszokott időjárás térségünkbe is.
2026. október 12., 08:322026. október 12., 08:32
2026. október 12., 09:002026. október 12., 09:00
A meteorológusok előrejelzése szerint négyzetméterenként általában 15–20 liter, helyenként több mint 30 liter csapadék hullhat a hétfői nap folyamán.
A keleti és délkeleti régiókban a széllökések elérhetik a 45–50 kilométer/órát, a hegyekben pedig akár a 70–90 kilométer/órát is.
Fotó: Madarasi Gyopár Panzió/Képernyőfotó
Bár az előrejelzés havazást is előrevetített a hegyekben, a Madarasi Hargitán nem váltott át havazásba a csapadék, cikkünk megjelenésekor 5 Celsius-fokot mértek a hegycsúcson.
Vasárnap egyébként 26,5 Celsius-fok volt a hőmérséklet Csíkszeredában, 26,8 Celsius-fok Székelyudvarhelyen, 27,6 Celsius-fok Sepsiszentgyörgyön és 25,2 Celsius-fok Marosvásárhelyen.
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