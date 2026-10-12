A meleg, száraz ősz után itt a szomorú, csapadékos ősz

Lehűléssel, csapadékkal érkezett meg az ilyenkor megszokott időjárás térségünkbe is.

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A meteorológusok előrejelzése szerint négyzetméterenként általában 15–20 liter, helyenként több mint 30 liter csapadék hullhat a hétfői nap folyamán.

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A keleti és délkeleti régiókban a széllökések elérhetik a 45–50 kilométer/órát, a hegyekben pedig akár a 70–90 kilométer/órát is.