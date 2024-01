RCA: a fuvarozóknak és gazdáknak kedvező módosításokra készül a pénzügyi felügyelet

A fuvarozók és gazdák tüntetése nyomán módosításokat vezetne be a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások terén a pénzügyi felügyelet (ASF), egyebek között lehetővé tenné a biztosítás felfüggesztését arra az időszakra, amíg a teherautót nem használják. A fuvarozók mellett ez a gazdák egy része, például a vándorméhészek számára is hasznos lenne, hiszen ők az idény jelentős szakaszában nem használják teherautóikat, mégis féléves biztosítást kell kötniük.

A tervezett intézkedéseknek a fuvarozók mellett a gazdák egy része, például a vándorméhészek is nagy hasznát vennék, hiszen a méhészeti idénynek csupán töredékében használják járműveiket, mégis kénytelenek féléves biztosítást kötni – tudtuk meg Ádám Józseftől, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesülete elnökétől. Kíváncsi a tervezett intézkedés részleteire, például arra, hogy lesz-e lehetőség rövidebb időszakokra megszakítani a biztosítási szerződést.

A megbeszéléseket követően azt is hangsúlyozták, hogy Romániai Gépjármű-biztosítók Irodájának (BAAR) megoldást kell találnia a magas kockázatú biztosítotti státuszra vonatkozóan. Az elemzés elsősorban a teherfuvarozóknak szánt javaslatok azonosítására terjed ki, annak érdekében, hogy ők kiegyensúlyozottabb áron köthessenek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, és az ajánlott díjak értékei a referenciaárhoz közelebbi tartományba kerüljenek.

a jogi és természetes személyek számára egyaránt részletfizetési lehetőséget is biztosítanának, függetlenül annak mértékétől, és a részletfizetésről a biztosított dönthetne;

Az elmúlt napokban több megbeszélést is folytatott a fuvarozók, illetve a biztosítótársaságok képviselőivel az Országos Pénzügyi Felügyelet (ASF), amely csökkenteni szeretné a biztosítások tulajdonosainak pénzügyi terheit, illetve megoldásokat szeretne találni a kötelező biztosításokkal kapcsolatos gondokra. Az ASF közleményben számolt be a tervezett intézkedésekről:

hiszen hat hónap alatt mindössze 10-15 napot utaznak, magyarázta a méhészegyesület vezetője.

Az importméz is gondod okoz

Igaz, hogy a méhészek kedvezményt kapnak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra, de csak azok, akik e célra engedélyezett járművel rendelkezne – fűzte hozzá. Azok viszont, akiknek cserélhető konténeres teherautójuk van, nem kaphatják meg ezt a tanúsítványt. A megszakítható biztosítás azonban számukra is lehetőséget adna a kifizetődő vándorméhészkedésre, vagy az is, ha rövidebb időszakokra, például egy hétre is lehetne biztosítást kötni – mondta a méhész szakember.