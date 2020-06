Mi célt szolgál és mennyire jogszerű a teraszokra vonatkozó adatgyűjtési kötelezettség?

Vannak, akik a kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóegységekre vonatkozó adatgyűjtési kötelezettség miatt nem látogatják a teraszos lokálokat, sokan azt sem tudják, mi célra gyűjtik az adataikat, másoknak az intézkedés törvényességével kapcsolatban is aggályaik vannak. A Hargita megyei prefektusi hivatal szóvivőjének és ügyvédnek tettük fel a témával kapcsolatban felmerült kérdéseket. Utóbbi szerint jogilag már ott elkezdődik a problémák sora, hogy Romániában elfelejtették hivatalosan kihirdetni a járványhelyzetet.

A regisztrációtól sokan idegenkednek, a vendégek adatait azonban csak az egészségügyi szakhatóság kérheti ki indokolt esetben • Fotó: Haáz Vince

Már a teraszok újranyitásának első napján előfordult, hogy

a potenciális vendég inkább visszafordult a bejárattól, amikor megtudta, hogy bejelentkezési lapot kell kitöltsön ahhoz, hogy fogyaszthasson, persze a többség ilyen körülmények között sem akarta nélkülözni az élményt.

A regisztrációs kötelezettséget a vendéglátásban dolgozók sem támogatják, az Udvarhelyszéki Vendéglátók Szövetségének elnöke is elhamarkodott hatósági döntésnek nevezte az intézkedést lapunknak adott korábbi nyilatkozatában, megjegyezve azt is, hogy a személyzetnek nem is áll jogában igazoltatni a vendégeket.

HIRDETÉS

Törvényességi aggályok

Az intézkedéssel kapcsolatban törvényességi aggályai is vannak egyeseknek, sokakat pedig az érdekel, hogy miért kell megadják nevüket és telefonszámukat, és mi lesz a sorsa adataiknak. A vendégek nevüket és telefonszámukat kell megadják, szó sincs arról, hogy személyi számukat vagy más érzékeny adatot kellene kiadjanak.

A regisztrációra azért van szükség, hogy könnyebb legyen elvégezni a járványügyi kivizsgálást, ha utólag kiderül, hogy a kerthelyiség egyik vendége fertőzött volt, tehát könnyebb legyen megtalálni azokat, akikkel esetleg kapcsolatba került

– tájékoztatott Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. A regisztrált adatokat tehát csak az egészségügyi szakhatóság kérheti ki a kerthelyiség működtetőjétől, az adatbázist pedig úgy kell megőrizni, hogy az ne sértse a GDPR-törvény (európai általános adatvédelmi rendelet) előírásait.

A vendégek adataihoz nem férhet hozzá harmadik fél, azaz másnak nem szolgáltathatja ki a neveket és telefonszámokat a lokál, az ugyanis bűncselekménynek minősül

– hívta fel a figyelmet a szóvivő. Az adatok tárolási idejére vonatkozó kérdésünkre Adrian Pănescu azt mondta, noha az nincs megszabva, véleménye szerint 30-45 napnál tovább nem kell megőrizzék azokat a kerthelyiségek működtetői, azt követően pedig

biztonságos módon meg kell semmisítsék a begyűjtött regisztrációs információkat.