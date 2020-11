Kettős növekedés: többet vásároltunk, többet is fizettünk az élelmiszerekért

A legnagyobb mértékben a zöldségek és a gyümölcsök ára emelkedett meg, főként az almáé • Fotó: Rab Zoltán

Az alapélelmiszerek kategóriájában is sok esetben drágulás történt: a napraforgóolaj ára 15,7 százalékkal, az előrecsomagolt fehér kenyéré 14,3 százalékkal, a fehér liszté pedig 9,7 százalékkal emelkedett, illetve kisebb mértékben ugyan, de az olaj, a rizs, a laskafélék, a cukor, a búzadara és a kukoricaliszt ára is nőtt.

„Igaz, hogy csúnya dolog volt, amikor a kommunizmusban elvették az emberek földjeit és eszközeit, viszont az sem volt megfelelő, ahogy szétverték a termelőszövetkezeteket a rendszerváltás után. Rossz volt a mezőgazdaság visszaépítése, hiszen hiába adták vissza az embereknek a földeket, ha nem voltak eszközeik, hogy hatékonyan megműveljék.

A megfelelő technológia hiányában csak nagyon drágán tudták megtermelni a termékeket, ezért az ország ráállt arra, hogy külföldről hozza be a rosszabb minőségű, de olcsó termékeket.

Ezért történhet meg ma is, hogy a hagyományos pityókaterjesztő vidékeknek számító Csíki- és Gyergyói-medencében működő nagyáruházakban is törökországi krumplit lehet vásárolni” – mutatott rá a szakember.

Hozzátette: az sem tett jót a hazai termelésnek, hogy elterjedt az a szemléletmód, amely szerint sokan lenézték a mezőgazdasági munkát. „Nem termeljük meg a saját élelmiszereinket, külföldről kell ezeket behozni, és ez az árakon is meglátszik, hiszen a járványhelyzet miatt a szállítás is nehézkesebbé és költségesebbé vált. A húsfélék közül a disznóhús drágult a leginkább, és ez annak is köszönhető, hogy mivel megnőtt a biztonsági kockázat a járványhelyzetben, illetve a szigorú ellenőrzések is jelentős összegekbe kerülnek, ezt sok esetben a vásárlókkal fizettetik meg. A gyümölcsök esetében továbbá a szállítási gondokon túl az is hozzájárulhatott az áremelkedéshez, hogy megnőtt a kereslet, mivel a járványhelyzet miatt a lakosság több gyümölcsöt kezdett fogyasztani” – zárta Szabó Árpád.