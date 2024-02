Gasztrokalandok az egyetlen székely alapítású főváros környékén

A fenti cím részben megtévesztő lehet, ugyanis Moldova Köztársaság fővárosának székely eredete vitatott, másrészt Bukarest kapcsán is olvastam már olyat, hogy létét elődeinknek köszönheti. Aki viszont jó borokat és finom ételeket szeretne kóstolni pénztárcabarát áron, az tényleg nyugodt szívvel tűzheti ki úti céljául, bár egy hétvége erejéig. A Háromszéki Borbarátok Egyesületének tucatnyi tagja is ezt tette.

És akkor még nem is beszéltünk a fővárostól 50 km-rel északra eső Orhei városáról, amelynek nevét sokan Őrhelyként, de például Sántha Attila Várhelyként értelmezi, és bevallottan ez inspirálta az egyik helyi borászatot is, amely a Vartely nevet viseli. Arra viszont, hogy a középső h betűt miért kellett t-re változtatni, hosszas unszolásomra sem tudtak észszerű magyarázattal szolgálni, legfennebb azt, hogy így jobb a hangzása. Lehet.

Másnap, Kisinyov fele tartva Krikován tartottunk hosszabb pihenőt. A település nevét viseli Moldova leghíresebb, főként francia módon előállított pezsgőre szakosodott pincészete is, amely földalatti városnak is beillik. A múlt század közepén egy bizonyos Petru Ungureanu (!) jött rá arra, hogy

Az elnökasszony kedvenc pincéje

Ebből is látszik, hogy ha igazán jó bort szeretnénk inni, kisebb pincészetet kell választani, mert Krikován ilyenből is akad jó pár. Mi Ion Lucához tévedtünk be, és utólag kiderült, jól választottunk, hiszen Maia Sandu elnökasszonynak is ez a kedvenc helye. A családi vállalkozás alig 10 és fél hektáron gazdálkodik, fekete leányka, ritka fekete, cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, leányka, királyleányka és a Viorica képezik az alapot. Ez utóbbi egy moldvai szőlőfajta, nagyon büszkék rá.

A tulajdonosnak egy Bad Boys nevű küvé a zászlóshajója, ám számunkra a pezsgője, a cabernet sauvignon-ja és a merlot-ja bizonyult nyerőnek, az 5 pontot sem sajnálnám tőlük. Főként azért, mert a hétsoros tételért és a vacsoráért csak 200 lejt vett el fejenként.