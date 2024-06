A Dacia megmentője: húsz éve van velünk a Logan

2004-et írunk, a romániai középosztály épp a friss ötös Golffal, H Astrával szemezik, a kevésbé tehetősek beérnék Cielóval, rosszabb esetben Matizzal – de inkább mindenki kivár. Mert valami nagy van készülőben, egy teljesen új, az alsó-középosztálynak is elérhető típus érkezik, az ötezer eurós autóként hirdetett, Renault égisze alatt megvalósult, mioveni-i gyárban összerakott Logan. A lepel 2004. júniusában hullott le a típusról – a forgalmazás pedig ősszel kezdődött –, a mindaddig szkeptikus hangok lassan elcsitultak, a konkurencia pedig csak kapkodta a fejét, hogy ezt hogyan sikerült összehozni – no nem azért, mert annyira fantasztikus volt a gép, hanem az ár-érték arány miatt.

Ezt látva merült fel az ötlet, hogy ezt lehetne másképp, jobban is csinálni, főleg a gazdaságilag elmaradottabb, gyengébb vásárlóerejű országok számára. A vezérigazgató visszatért a francia gyártó központjába, és – először nyilván ötletelés szintjén – elkezdődött az ötezer eurós (akkor még 30 ezer francia frankos) gép megvalósítására irányuló munka. Üzletileg kockázatos lépésnek tűnhetett,

a formatervért felelős részleg kivételével nem is igazán rajongott senki a dologért.

1998-ban még csak kósza pletykák szintjén lehetett hallani egy esetleges Renault–Dacia szövetségről – ekkor a Ladához hasonlóan a román cég is vállalhatatlanul idejétmúlt típusokkal küzdött a túlélésért. Két „menő” Dacia-tulaj volt: aki Novával kacagott a márkatárs ősi rozsdahalmazokon, illetve az, aki autójának hátsó ablakán ott virított egy nagy kék matricán a „Dacia cu motor cu injecție” felirat. Igen, itt addig a karburátor volt az egyeduralkodó.

Hivatalosan csak ezt követően jelentették be az X90-projektet. Hasonló – sikeres – „hatalomátvételre” egyébként ott volt követendő példaként a Volkswagen–Škoda házasság, ahol, ha kissé erőltetett párhuzamba akarjuk állítani a típusokat, akkor a Felicia felelt meg a Solenzának, az Octavia pedig a Logannak.

A Renault-érával egy hosszú átállási folyamat kezdődött, francia szakemberek érkeztek Romániába átadni a tudást, korszerűsíteni a gyártósorokat, egyáltalán felmérni, hogy a pocsék autói ellenére is piacvezető Daciát milyen ütemben lehet új alapokra helyezni.

Majd ezt a Solenzával új köntösbe öltöztették, próbálva kialakítani egy márkaarculatot is, és kiderült, hogy nagy igény van a modernebb Daciára. Közben pedig gyártásban maradt az 1410-es ős (Berlina és Break) is, egészen 2004-ig.

A járművet nem kizárólag Kelet-Európának szánták, hanem egyfajta világautó szerepet bíztak rá: a Dacia mellett Renault, Nissan, Lada márkanév alatt Afrikában, Dél-Amerikában, a Közel-Keleten, Oroszországban is befutott.

Ezek a piacok egyébként mind erősen szedánpártiak – miközben nyugaton ekkor, a nagy SUV-őrület előtt inkább az ötajtós karosszériaváltozatok hódítottak –, így nem is volt kérdés, hogy elsőként a négyajtós, nagy csomagterű változat jelenik meg. Érdekesség, hogy noha először kombiként rajzolták meg az autót, az MCV-t csak a szedán után két évvel kezdték gyártani.

a „gazdagabb” országokban is erős az érdeklődés iránta, egy belső felmérés pedig rávilágított, hogy a leendő vásárlók túlnyomó többségének soha nem volt új autója, így nem az anyacég – drágább – típusai helyett vásárolnák a Logant.

Az első generáció legolcsóbb, -fapadosabb, -puritánabb verziója 5700 euróba került – erre nem is igazán volt igény, de jól mutatott a hatalmas reklámpannókon, tévéreklámokban, újságokban terpeszkedő csúcsfelszereltségű Logan képe mellett az, hogy „már 5700 eurótól”.

A legkelendőbbnek a 600 euróval drágább Preference bizonyult, és minden centjét meg is érte a felár, hiszen lehetett zenét hallgatni, az anyósülés előtt is durrant a lufi frontális balesetkor, egyszerre zárt minden ajtó, gombnyomásra le- és felhúzhatók voltak az első ablakok (bár azóta is rejtély, hogy milyen meggondolásból kerültek oda az ablakemelők kapcsolói, ahová), és a hátsó utasok nyaki izmait sem vette igénybe egy-egy út.