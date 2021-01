Több mint háromszáz személytől kíván megválni a marosvásárhelyi városháza

Átlátható és ügyfélbarát ügyintézést ígér a polgármester • Fotó: Haáz Vince

Ez azt is jelenti, hogy a korábbi városvezetőnek az volt a célja, hogy minél több személy vezetői állásban legyen, nagy fizetést kapjon, függetlenül attól, hogy ez indokolt volt vagy sem.

„Az új organigramban az eddigi 58 helyett csupán 36 vezetői tisztség lesz, és több igazgatóságot át fogunk szervezni. Például a helyi rendőrség, de a szociális igazgatóság és a virágkertészet is önálló jogi személyiséggel fog rendelkezni, éves költségvetése, esetenként saját bevétele is kell majd legyen. Ezzel az önállósodással részben megkönnyítjük számukra az ügyintézést, hiszen a fogyóeszközöket maguk vásárolhatják meg, de átláthatóbbá tesszük a pénzek elköltését is. Lesznek olyan igazgatóságok, amelyeket besorolunk mások alá, hiszen

nincs szükség arra, hogy minden tizenöt embernek külön igazgatója, aligazgatója és osztályvezetője legyen.”

A most nyilvánosságra hozott szervezeti felépítés 45 napig a városháza honlapján tanulmányozható és ehhez hozzászólhatnak a városlakók, de az alkalmazottak is. A szakszervezettel az elkövetkezőkben fognak egyeztetni, és az organigram végleges formáját előreláthatóan március végén fogadja el a helyi képviselő-testület.

Városmenedzser is lesz

Soós Zoltán elárulta, elsősorban azoktól a nyugdíjasoktól válnak meg, akik bedolgoztak a polgármesteri hivatalnak, de az egyéni szerződéssel dolgozó személyeknek sem hosszabbítják meg a szerződését – legtöbbjük már február elsejétől nem fog a hivatalnak dolgozni.