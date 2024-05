Felháborodás és félelem a Nyikómalomfalvára visszajáró medve miatt

Nagyvad jelenlétét észlelték a Farkaslaka községi Nyikómalomfalván kedden este. Az elmúlt egy hétben a környékbeli juhtanyán ólálkodott a medve, és egy lakóházba is megpróbált betörni.

Rövid időn belül, egymáshoz közel eső helyszíneken két medve is „látogatást tett” Nyikómalomfalván szerda este. Egyik egy családi ház udvarán át érkezhetett, és a bejárati ajtón próbált bejutni a házba, a másik pedig egy közeli juhtanyán ólálkodott.

A helyszínre a vadásztársulat, a csendőrség, az alpolgármester és állatorvos is kiszállt.

Tarthatatlannak ítélik a kialakult állapotot, ráadásul egyesek a törvényes út végigjárása miatt nem is hisznek benne, hogy egyhamar megoldódhat a helyzet.

Egy másik állattartó gazda elmondása alapján már többször és régebb óta látni a vadat, vadakat, ám ő sem tartott tőlük, amíg a falu közé nem merészkedett a medve, a jelenlegi helyzetet kapcsán ő is dühét fejezte ki.

Azonban nem csak a kicsik félnek, és nem is alaptalanul, hiszen mint kiderült, szerda óta több portán is járt medve, hétfő éjszaka például egy udvaron felborította a szemeteseket, illetve látható nyomokat is hagyott maga után.

A helybéliek is próbálnak tenni, hogy ne történjen tragédia

Még csütörtök este őrjáratot szerveztek a falubeliek, és két pontról indulva két autóval járőröztek a település azon részén, ahol az egy nappal korábban jártak a medvék. Azért is tették meg ezt a lépést, mert