Teljesen elégedetlenek, félig mégis tehetetlenek

Szerződést bontott a marosvásárhelyi városháza a Brantner céggel, amely a közterület tisztaságáért (utcatakarításért) felelt, és még idén szerződést akar kötni egy új szolgáltatóval. A szemételszállítás kérdése azonban továbbra is megoldatlan marad, hiszen azt a szerződést a Brantnerrel nem a város kötötte meg, így nem is mondhatja fel. Minden jel arra mutat, hogy karácsonykor is szemetes marad Marosvásárhely.