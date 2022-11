Vidéken és városokon is a kukákban marad a szemét

Marosvásárhelyen, a peremtelepüléseken, sőt Nyárádszeredában is továbbra is káosz uralkodik a szemétszállítás terén. A kolozsvári Brantner cég három hete gyűjti a háztartási és szelektív hulladékot 18 településen, de legtöbb helyen még mindig nem tudja tartani a programot. December 22-ig kell bizonyítsa, hogy teljesíteni tudja a szerződésben vállaltakat.

Immár harmadik hete, hogy az Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulással kötött szerződés alapján a kolozsvári Branter cég gyűjti össze a háztartási és szelektív hulladékot Maros megyében, a 2-es övezetben. Ide tartozik Marosvásárhely mellett Nyárádszereda, Mezőbánd, Székelybere, Koronka, Maroskeresztúr, Nyárádremete, Sárpatak, Gernyeszeg, Székelyhodos, Jedd, Mezőmadaras, Nyárádmagyarós, Mezőpanit, Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Marosszentanna és Csíkfalva is. A cég vállalta, hogy rendszeresen, előre leközölt program szerint elszállítja a háztartási hulladékot és összeszedi a szelektíven gyűjtött szemetet is, ez utóbbinak tárolókat is kiosztott a megyeközpontban, illetve a vidéki településeken. Mivel nagyon sok panasz érkezett a polgármesterektől, lakóktól, az Ecolect elindította a szerződés felbontását, ennek kifutási ideje 30 nap, ami december 22-én jár le.

Marosszentkirály alpolgármestere, Bharta Szabolcs a Székelyhonnak arról beszél, hogy bár nem a hivatal kötött szerződést a céggel, a lakók mégis a hivatalhoz jönnek, őket kérik számon, mert oda fizetik a szemétdíjat. „A korábbi szolgáltató öt napot járt ki a nagyközségünkbe, most két napot jelöltek ki, a hétfőt és csütörtököt, hogy csak ezeken jönnek. Két autóval érkeznek, de legalább nyolc kellene, hogy mindenhonnan össze tudják gyűjteni a hulladékot. Kevés az autó, kevés az időpont, le vannak állandóan maradva, a háztartási hulladékkal együtt viszik a szelektíven gyűjtött szemetet is. Az emberek elégedetlenek, mi tehetetlenek vagyunk. Megszavaztuk, hogy elindítsák a szerződés felbontását, de addig még sok van” – mondta az alpolgármester.

Az elmúlt hétvégén, pénteken és szombaton a helyi rendőrség összesen 12 esetben rótt ki pénzbírságot 24 ezer lej értékben a Brantner cégre, amiért nem tartotta be a programot, és a tárolókból nem szállította el a szemetet. A marosvásárhelyiek bejelentéseit is figyelembe vették, de a járőrözés közben tapasztaltak alapján is bírságoltak. A marosvásárhelyi városháza szerint is továbbra is gondok vannak a szolgáltatóval, az ellenőrzéseket folytatják.