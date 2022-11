Összeültek, megbeszélték és erre jutottak a polgármesterek az el nem vitt szemét ügyében

Egy tartózkodással fogadták el az érintett polgármesterek, hogy szerződést bontanak az Ecolect szolgáltatóval, ha továbbra sem teljesíti a szerződésben vállaltakat. Mint ismert, Marosvásárhelyen immár két hete gyűl a háztartási hulladék. A tucatnyi érintett Maros megyei településen is gondok vannak a szemét elszállításával.

nem tartja be az előre leközölt hulladékbegyűjtési programot, emiatt a peremtelepüléseken, de Marosvásárhelyen is halmokban áll a szemét.

elindítják a szerződésbontási folyamatot. A szerződés értelmében a céget első körben fel kell szólítani arra, hogy tartsa be a programot, teljesítse a vállaltakat. Ha ezt harminc napon belül nem teszi meg, szerződést lehet bontani vele.

„Mi ellenőriztük az országos programban, hogy van-e elég alkalmazottuk, és látjuk, hogy a gépkocsipark is elegendő. Épp ezért nem értjük, hogy mi okoz gondot.

Ők vállalták a szolgáltatást és a szerződés betartását, ezért kötelesek ezt elvégezni.”

A Brantner szolgáltatót továbbra is pénzbírsággal sújtják a marosvásárhelyi helyi rendőrök, de azon települések polgármesteri hivatalai is, ahol nem tudja a program szerint elszállítani a háztartási és szelektív hulladékot. Az Ecolect felügyeli, hogy a Brantner miként tartja be a szerződést, és közben előkészíti a sürgősségi eljárást, amelyet az esetben kell majd alkalmazni, ha harminc nap múlva a Brantnerrel szerződést bontanak.

