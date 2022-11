Szemétügy szemétkedéssel? – parázs vita a marosvásárhelyi tanácsülésen

Hangos szóváltás volt pénteken késő délután a marosvásárhelyi tanácsülésen Soós Zoltán polgármester és Claudiu Maior tanácsos között. A városvezető arra utasította a tanácsost, hogy ne tájékoztassa félre a lakosságot és ne vádolja azzal, hogy ő a hibás a városban levő hulladékhegyek miatt. Maior nemcsak a polgármestert vádolta meg, hanem másokat is.

Marosvásárhelyen több mint két hete nem viszik el rendszeresen a háztartási hulladékot, szeméthalmok vannak a lakótelepeken és a magánházak előtt is. Mivel pár napja rendszeresen esik az eső, szivárog és bűzlik a szemétlé, igazi fertőző gócpontok alakulnak ki a tömbháznegyedekben és nemcsak. A szolgáltatást november 5-től a kolozsvári székhelyű Brantner cég végzi, akivel az Ecolect közösségi fejlesztési társulás kötött szerződést. Az Ecolect felel ugyanis Maros megyében a hulladékgazdálkodásért, a most megkötött szerződés alapján a cég 18 településen, közöttük Marosvásárhelyen is el kell szállítsa a háztartási és a szelektív hulladékot.

Pénteken déli 12 órára hívták össze a marosvásárhelyi önkormányzati képviselőket, majd egy órás vita után délután 4 órára halasztották az ülést. Két napirendi pont volt: az egyik arról szólt, hogy a tanácsosok felhatalmazzák a város polgármesterét, hogy megszavazza a Brantnerrel kötött szerződés felbontását. Ez egy hosszas folyamat, az első körben a cégnek 30 napja van teljesíteni a vállaltakat és ha ezalatt sem tudja ezt megtenni, akkor bontják fel a szerződést. A másik napirendi pont a jogi személyek által fizetendő szemétdíj meghatározása. Itt eddig köbméterben számolták a hulladék mennyiségét, most áttértek tonnára és ezért új számítási módszert kellett elfogadni.

Vádaskodás

Claudiu Maior helyi tanácsos mindkét alkalommal azzal vádolta Soós Zoltán polgármestert, hogy törvényt szegett azzal, hogy megszavazta, hogy a Brantner cégnek az eredeti 120 nap után még 15 napja legyen felkészülni a munka elkezdésére.