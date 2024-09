Székelyföld létezik, mert ez a mi otthonunk!

Székelyföld igenis létezik, még ha közigazgatásilag nincs is nyoma – állapították meg a Vásárhelyi Forgatag keretében szervezett beszélgetésen Maros, Kovászna és Hargita megyék tanácselnökei, Péter Ferenc, Tamás Sándor és Bíró Barna Botond. A megyevezetők nemcsak saját Székelyföld-viszonyukat tárták fel politikusként és magánemberként, de arról is beszéltek, miért nem kedvez a mai geopolitikai helyzet a területiautonómia-törekvéseknek.

A Vásárhelyi Forgatag első vasárnapi Dumatér-beszélgetését Jakab Orsolya vezette, és Székelyföld volt a témája. Felvezetőként elmondta, a „Székelyföld nem létezik” kijelentést egyre erőteljesebben és gyakrabban sulykolják a román szélsőséges erők mozgatói. Bár közigazgatási és jogi értelemben igazuk van, a politikai térben ennek ellenkezője is sokszor elhangzik.

Tamás Sándor szerint pontosan az a lényeg, hogy beszéljenek róla, és beszélnek is róla.

A háromszéki tanácselnök szerint saját büszkeségünk miatt is fontos kiemelni, hogy az első írásos említés a székelyekről 1116-ból származik, és már akkor jó harcosokként beszélnek rólunk. Szinte ezer esztendő telt el, és Székelyföld azóta is van – tette hozzá Tamás Sándor.

Péter Ferenc kifejtette, Maros megye Erdély kicsinytett mása, hiszen itt tömbmagyarság és szórvány egyaránt létezik, de olyan részek is vannak, ahol egyeáltalán nem élnek magyarok.

Létezik Székelyföld, mert ez az otthonunk, ahol nem csak magunknak akarunk jövőt teremteni, hanem a következő nemzedékeknek is. Addig létezik, amíg ezt a teret mi belakjuk.

Hozzátette, Székelyföld nem egy autonóm közigazgatási egység, holott az EU 16 országában van már ilyen területi autonómia évtizedek óta, ilyen Dél-Tirol is Olaszországon belül, ami jól működik. „Ez nem elidegenítésről szól, hanem azt szeretnénk, hogy Székelyföldön etnikai béke legyen a nemzettársakkal, akikkel itt élünk, és gazdasági fellendülés” – fogalmazott.

Péter Ferenc úgy véli, bűn lenne megtagadni őseinket, hiszen megmaradásunk záloga mindig is az erős hit volt.

Alaperősségünk, hogy a szükségben összefogunk. Várom, mikor jön el az az idő, amikor ha nincs baj, akkor is össze tudunk fogni, mert akkor lesz igazán nagy társadalmi és gazdasági áttörés Székelyföldön”

Péter Ferenc szerint az is jellemformáló volt a székelyek esetében, hogy ahhoz, hogy fenn tudják tartani közösségeiket, családjaikat, kétszer annyit kellett dolgozniuk, mint a regátiaknak vagy mezőségieknek, ahol a föld olyan volt, hogy kézzel is meg lehetett munkálni.

Tamás Sándor pedig ezt azzal egészítette ki, hogy kétszer annyit kell tanulniuk is, mint más nemzetek fiainak, amiként az elmúlt ezer évben ez beigazolódott.

Két hatalmas kultúrkör – a keleti és a nyugati – határán, itt a Kárpát-kanyarban elég sokat ütköztünk. Az 1116-os okirat is arról szól, hogy előhadként, határőrként használta a magyar sereg a székelyeket, ezért érzem azt is, hogy életrevalóbbak vagyunk. Ez nem ugyanaz, mint amit a bukarestiek «descurcărețnek», ügyeskedőnek neveznek. Mások vagyunk, nem jobbak vagy rosszabbak.

Van, aki felértékeli, van, aki leértékeli, én csak másságnak nevezem, ami lehet, hogy állhatatosságot vagy konokságot jelent, hiszen a történelem megtanított arra, hogy miként kell a vékony jégen járni, hogy nem csak a főutcát, de a mellékutcákat is ismerni kell, viszont mindig az irány a fontos” – mondta a háromszéki tanácselnök, aki szerint két kultúrkör között egyfajta „tektonikus” zónában élünk, kulturálisan és földrajzilag is két kultúrkör határán.

Hozzátette, az Úz völgyében is két, kulturálisan, földrajzilag, civilizációs szinten jól elkülöníthető kör ütközik.

Könnyebb ma Romániában székelynek vallani magad, mint magyarnak? – tette fel a kérdést Jakab Orsolya. Bíró Barna Botond azonban nem látja az ellentmondást, szerinte a két fogalom kiegészíti egymást. Péter Ferenc is úgy gondolja, a magyar közösség része vagyunk, akár a kárpátaljai, felvidéki vagy délvidéki magyarok.

A történelem folyamán gyakran volt külön kezelve a székelység, és ennek van egy olyan gyökere is, hogy a korábbi vezetők elsősorban székelyként határozták meg ezt a közösséget, de mindannyian érezzük, hogy a magyar közösség része vagyunk.

Tamás Sándor szerint az együttműködés mindenki előnyére válik, nemzetek és megyék között is, hiszen ez plusz energiákat szabadít fel mindenkiben, románban és magyarban egyaránt. Hozzátetette,

Itt, Maros megyében két dologra kell vigyázzunk: hogy mindig békében éljünk a többi nemzettel, és hogy a lemorzsolódást minél jobban megakadályozzuk. A megyében egyharmad körül a magyarság részaránya, ezért fontos, hogy harmóniában éljünk együtt, de úgy, hogy megtartsuk a magyar identitásunkat, és erre büszkék is legyünk” – mondta el Péter Ferenc.

Dél-Tirolban is a hatvanas években szegénység volt, és hatalmas etnikai feszültség jellemezte az akkori állapotokat.

Jakab Orsolya példaként hozta fel azt a statisztikai kimutatást, miszerint Székelyföldön az átlagkereset jóval az országos átlagkeresete alatti. Kovászna megye tanácselnöke azonban leszögezte, ez annak is az eredménye, hogy a kommunizmus alatt itt évtizedekig csak visszafelé húztak,

Bíró Barna Botond hozzáfűzte, Székelyföldön a társadalom működési szerkezete eltér az ország más térségeiétől. Vannak olyan bevételi források is, amelyeket nem tud mérni a statisztika. Úgy véli, miután Hargita megyében 15 százaléknyi román közösség él, az együttműködésben nekünk kell példaértékűen nyitottságot és partnerséget tanúsítsunk a román közösséggel szemben, és ez után tudjuk elvárni, hogy Bukarestben velünk szemben is ezt tegyék.

Fontos számunkra, hogy milyen erőt fogunk képviselni, amikor lesz egy közigazgatási reform. Az új közigazgatási felosztásban a székelyföldi megyék olyan teret kapnak-e, ahol semmire sem tudnának menni, vagy sikerül-e kiharcolni, hogy közösen alkossunk olyan régiót, ahol közigazgatási szempontból is meglesz a szerepünk és az erőnk?”

Azt is hangsúlyozta, a három székelyföldi megye sokat dolgozott együtt kulturális, sport- vagy turisztikai rendezvények terén, hogy minél láthatóbb legyen Székelyföld, az értékeink minél jobban be legyenek mutatva, még akkor is, ha nincs körvonalazva közigazgatásilag.