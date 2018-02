Szagos kanapé, tudatmódosító víz és hatástalan potencianövelő – ezek voltak a legszokatlanabb fogyasztóvédelmi panaszok

Az elmúlt év egyik legkülönösebb panasza szerint ásványvíztől részegedett meg egy fogyasztó • Fotó: Barabás Ákos

Összesítést készített tavalyi tevékenységéről a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. A jelentésben ugyan nem számolnak be ezekről az esetekről, de

számtalan különös panaszt is feljegyeztek az elmúlt év során.

Viszonylagos, hogy mi számít szokatlannak, hiszen nagyon sokféle bejelentést kapnak a fogyasztóktól, de kénytelenek kivizsgálni minden panaszt, még akkor is, ha megalapozatlannak tűnnek, vagy egy „hivatásos panaszkodótól” – merthogy ilyenek is vannak – kapják a sokadik bejelentését – összegezte a rendhagyóbb ügyekről szóló tudnivalókat Laurențiu Moldovan. A megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőjét az elmúlt év legkülönösebb bejelentéseiről is kérdeztük.

Megrészegedett az itteni palackozott ásványvíztől, emiatt nem tudott vezetni, és majdnem balesetet okozott, állította panaszában egy bukaresti fogyasztó, aki egy Hargita megyei ásványvízgyártó ellen kért fogyasztóvédelmi kivizsgálást.

A hatóság az üzemben ellenőrizte a fogyasztó által jelezett napon legyártott tétel laborelemzési jelentését, de mindent rendben találtak,

nem volt tudatmódosító szer, így alkohol sem az ásványvízben.

Kaptak panaszt bútorszaküzletből újonnan vásárolt kanapéra is, amelyet a vásárló azért cseréltetett vissza – összesen háromszor –, mert állítása szerint mindnek annyira rossz szaga volt, hogy ki kellett tennie a folyosóra.

A kollégák kimentek és megszagolták, de mit lehet szagolni egy új kanapén?

– számolt be a „helyszínelésről” Laurențiu Moldovan, hozzáfűzve, hogy a gyártónál ellenőrizték a termék bevizsgálási dokumentumait is, de nem találtak semmi szabályelleneset.

A téma kényes jellegéből adódóan nem szoktak potencianövelő gyógyszerekkel kapcsolatos panaszt kapni, de tavaly erre is volt példa.

Egy idős férfi azt nehezményezte, hogy a megfelelő pillanatban bevette ugyan a patikában megvásárolt potencianövelőt, de a várt hatás elmaradt.

Csökkent az ellenőrök száma

Moldovan arról is beszámolt, hogy tavaly kettővel csökkent a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség személyzete, így még megterhelőbb számukra, amikor megalapozatlan, „hivatásos panaszkodók” által bejelentett ügyeket kell kivizsgálniuk. Egyébként a létszámcsökkenés miatt az előző évinél valamivel kevesebb ellenőrzést tudtak csak elvégezni tavaly, viszont

több fogyasztói bejelentést vizsgáltak ki, ugyanis nőtt a panaszok száma. Ez alapvetően jó, hiszen azt jelzi, hogy a lakosság jobban ismeri jogait, és azokkal él is

– magyarázta Moldovan.

Már a helyszínen eladhatatlanná teszik

Az intézmény éves tevékenységéről készült jelentés szerint összesen

2177 ellenőrzést végeztek, 887 esetben állapítottak meg kihágást, amelyek miatt 688 alkalommal bírságoltak, 199 esetben pedig csak figyelmeztettek. A megvizsgált és lefoglalt termékek megsemmisítésére 322 esetben volt szükség, ezek 90 százalékban élelmiszerek vagy élelmiszer-alapanyagok voltak

– közölte a hatóság vezetője. A eljárás gyakran csak annyiból áll, hogy az ellenőrök már a helyszínen szétvágják a termék csomagolását, ezáltal eladhatatlanná téve azt, nagyobb tétel esetében viszont egy későbbi időpontra berendelik a hatósághoz az adott kereskedelmi egység képviselőjét az áru megsemmisítését igazoló iratokkal.

A fogyasztók egészségére, illetve testi épségére veszélyes termékeket is találtak tavaly, ezek sok esetben kínai árucikkek voltak. Van egy európai adatbázis, ahova a felügyelőség feltölti az ilyen termékek, márkák azonosítására szolgáló információkat, de ezen keresztül kapják meg ők is a veszélyes termékekre vonatkozó európai uniós riasztásokat – részletezte az együttműködést Moldovan.

A szolgáltatásokra panaszkodnak legtöbben

Az elmúlt évi kivizsgálásokkal kapcsolatban a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője elmondta, akárcsak korábban, tavaly is

szolgáltatásokra kapták a legtöbb panaszt, 242-t a 443-ból. Ezek közül több mint százat megegyezéses alapon rendeztek a felek, további 146 bejelentés szintén megalapozottnak bizonyult és megoldódott, több mint száz viszont megalapozatlan volt.

Akadtak olyan ügyek is – néhány tíz –, amelyek más intézmény hatáskörébe tartoztak, így azokat átirányították. A jelentés szerint december végén 27 ügy volt lezáratlan, megoldhatatlan viszont mindössze egy. Ezek rendszerint olyan esetek, mint amikor a fogyasztó visszavisz egy meghibásodott tévét a viszonteladóhoz, ott elismerik, hogy garanciálisan cserélniük kell, de nem tudják visszaküldeni a készüléket a nagybani forgalmazóhoz, mert az időközben csődbe ment – mondott egy fiktív példát Moldovan.

A Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

2017-ben összesen 3,27 millió lej értékben bírságolt, a begyűjtendő összeg értéke viszont csupán 412 ezer lej.

Ennek az az oka, hogy a megbírságolt kereskedelmi egységek vezetői csak a kiszabható büntetési tétel minimális értékének felét kell törlesszék, ha ezt a bírság kiszabásától számított 48 órán belül megteszik – magyarázta a hatóság vezetője.