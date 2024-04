Évente egyszer Magyar filmnapok, tizenkétszer pedig filmklub

Egyúttal az is elhangzott, örömmel vállalta fel az esemény szervezését Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, partnerségben Csíkszereda önkormányzatával és a Csíki Mozival.

Különleges magyar alkotások vetítésével ünneplik idén is a Magyar Film Napját Csíkszeredában, a Csíki Moziban április 26. és 28. között.

nagy számnak számít, hiszen az esemény lényege, hogy ne csak a mai megjelenésű filmekkel, hanem a régi, klasszikus alkotásokkal is megismerkedjen a közönség.

Az idei Magyar filmnapokon – hasonlóan az elmúlt évhez – dokumentumfilmeket és rajzfilmeket is vetítenek, így minden korosztály számára lesz kedvező program. Ugyanakkor premierre is készülnek: Régi magyar filmek mozija címen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Csíki Mozival együtt egy filmklubot indít, ami egész évben zajlik majd, a tervek szerint pedig minden hónapban egy-egy magyar klasszikus filmet mutatnak majd be.