Sok az új daganatos megbetegedés

Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A közegészségügyi igazgatóság sajtószóvivője, Stelian Caraghiur arról számolt be, hogy 2017-ben összesen 2200 új eset volt, kétszázzal több új beteget diagnosztizáltak daganattal, mint egy évvel korábban. Azt is elmondta, hogy 2017-ben összesen 17 600 daganatos beteget tartottak nyilván megyeszerte, és ez a szám ötszázzal több, mint 2016-ban. Az új esetek kapcsán elmondta, 359 személyről derült ki, hogy tüdőrákos, és 227 nőt mellrákkal diagnosztizáltak. Számottevő még a prosztatarákkal és a vastagbélrákkal kezelt személyek száma is.

Civilizációs betegségek

A friss adatok kapcsán Ábrám Zoltán, a MOGYE közegészségtani tanszékének professzora elmondta, ismert tény, hogy a daganatos betegségeket civilizációs betegségnek is nevezik, és szorosan összefüggnek az életmóddal. Mindezek tükrében a daganatos betegségek emelkedése Maros megyében nem nagyon meglepő. Ha az uniós adatokat vesszük figyelembe, akkor

az idő előtti elhalálozások száma nagy Romániában, és ezt akkor lehetne csökkenteni, ha még nagyobb hangsúlyt fektetnének a megelőzésre és szűrővizsgálatra.

„Konkrétan a tüdőrákkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy bár van egy jó, dohányzást szabályozó, korlátozó törvény, sokkal több figyelmet és pénzt kellene fordítani a megelőzésre és a dohányzásról leszoktató programokra. Például míg Európa fejlettebb országaiban a dohányzásról leszokó programokra jelentkezők ötven százaléka sikeresen lemond a cigarettázásról, nálunk ez az arány tíz százalék körül mozog. Jelenleg nálunk is jó a stratégia, de kérdéses, hogy mennyire ültetik életbe, és hosszútávon mennyire lesz eredményes. Mindenképp az, hogy mennyire sikeres a dohányzásról leszoktató program és más megelőző programok, nem egy-két éven belül fog kiderülni, hanem 10–15 év múlva, és ez abban is meg kellene mutatkozzon, hogy csökken a tüdőrákos megbetegedések száma” – mondta a szakember.

Florea is aggódik

A tüdőrákos esetek növekedése Dorin Florea marosvásárhelyi polgármestert is aggasztja, aki nemrég egyik sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy ismeri a legújabb számadatokat, és szerinte szükség van egy alapos tanulmányra, hogy kiderüljön, miért éppen e típusú daganatos betegségből van a legtöbb új eset. Akkor azt is elmondta, hogy Marosvásárhely be fog kapcsolódni egy országos kutatásba is, amely során a középületekben és lakóházakban fogják mérni a radonkisugárzást.

A szakemberek szerint a tüdőrákos esetek túlnyomó többségének egészen biztosan a dohányzás az oka. Létezik még néhány egyéb kockázati tényező is, bizonyos esetekben pedig nem ismert, hogy mitől lesz valaki tüdőrákos.

A legújabb kutatási eredmények már a légszennyezés szerepét is alátámasztják.

A tüdőrákra elsősorban a tartósan jelenlévő száraz köhögés, dohányosoknál pedig a köhögés jellegének megváltozása hívhatja fel a figyelmet. A tüdőrák gyakori tünete még a véres köpet is, amellyel ajánlott azonnal orvoshoz fordulni. Az elhúzódó és a többedszerre is ugyanott visszatérő tüdőgyulladás ugyancsak figyelmeztető jel lehet.

Tragédia utáni vizsgálatok

A tüdőrákos megbetegedések mellett „előkellő” helyet foglal el a mellrák is, tavaly 227 nőt diagnosztizáltak ezzel a betegséggel.

Egy fiatal édesanya, Matild nemrég tudta meg, hogy egykori barátnője, 33 évesen mellrákban elhunyt, és két kisgyermeke maradt árván. Mint érdeklődésünkre elmondta, általában hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak az idősebbek betegednek meg és halnak meg rákban, ám ez az eset rádöbbentette, hogy egyáltalán nem így van. Ő és az ismerettségi körében többen megijedtek a haláleset hallatán és, elindultak orvosi vizsgálatokat végeztetni.

„Rájöttem, hogy míg a méhnyakrákkal kapcsolatos szűrések és ellenőrzések fontosságát többen ismerik, és elég sokan el is végeztetik, addig jóval kevesebben figyelnek oda a melldaganatokkal kapcsolatos infókra.

Azt sem tudjuk hova kell fordulni, mit kell tenni, ha szűrővizsgálatot szeretnénk.

Nekem a nőgyógyászom javasolta, hogy menjek endokrinológushoz, a családorvosom adott oda küldőpapírt. A konzultáció így ingyenes volt, de a mellechoért száz lejt kellett fizetni. Fontos tudnivaló, amit én nem tudtam, és nem is szóltak nekem, hogy a mellvizsgálatot echográffal a menstruációs ciklus első 14 napjában kell elvégeztetni, másképp nem mérvadók az eredmények” – mondta a fiatal asszony, aki most arra biztatja barátnőit és édesanyját is, hogy feltétlenül végeztessék el a mellvizsgálatot és a méhnyakrákszűrést, hiszen életeket menthet a szűrővizsgálat és az, ha időben felfedezik a daganatot.