Ezekre a sorozatokra vethetjük rá magunkat novemberben

Újból elmerülhetünk a Dűne-univerzumban, folytatódik 2021 egyik legjobb animációs sorozata, Eddie Redmayne egy lenyomozhatatlan bérgyilkos bőrébe bújik, ugyanakkor megtudhatjuk, hogy van-e élet a világégést túlélőknek menedéket nyújtó silón kívül. Novemberi sorozatajánló.

Tamás Attila 2024. november 02., 19:022024. november 02., 19:02 2024. november 02., 19:072024. november 02., 19:07

Már nem is a hagyományos értelemben vett sorozatoknak, hanem több epizódra és évadra osztott filmeknek számítanak azok a néznivalók, amiket a streamingplatformok kínálatában kapunk hétről hétre. Újabb ajánlónkban a novemberi újdonságokra fókuszálunk, és nem csak Netflix, hanem a Max, SkyShowtime, Prime az Apple Tv+ és a Disney+, kínálatából is ajánlunk néznivalókat. Hirdetés Kiút (From) – Max, Netflix A legendás Lost utódjának is tekinthető misztikus sorozat harmadik évada már októberben elrajtolt, ám mivel az epizódok heti bontásban érkeznek, novemberre marad az évadfinálé. korábban írtuk Meghatározó sorozatélményeink, avagy miért volt rendkívüli néznivaló a Lost? A 2000-es évek második felének egyik meghatározó tévésorozata volt, akkor, amikor a Facebook még csak kevesek kiváltsága, a Netflix pedig egy DVD-kölcsönző volt. A mystery-box sorozatok „ősatyjára”, a 11 éve befejeződött Lost-ra tekintünk most vissza. A mindenkit rabul ejtő rejtélyes kisváros és az azt körülvevő veszélyekkel teli erdő története a „lakók” szemszögéből egyszerre félelmetes és rendkívül izgalmas, így nem csoda, hogy sokak kedvence lett, főleg, hogy az Amazon tulajdonában levő MGM-sorozat első két évada időközben a Netflixre is felkerült. A most futó harmadik évad epizódjainak megnézéséhez azonban már Max-előfizetésre van szükségünk ha most néznénk, de aki még nem adott esélyt a sorozatnak, az most egyszerre három évadot pótolhat.

A diplomata (The Diplomat) – Netflix Vannak sorozatok, amelyek új évadára nem kell két évet várni. Ilyen a Netflixnél készült A diplomata is, aminek az elmúlt tavasszal megjelent első évada meglehetősen a radar alatt volt az akkori néznivaló-dömpingben. Most sincs sokkal jobb helyzetben az Amerikai Egyesült Államok brit nagykövetéről, Kate Wylerről és karrierdiplomata társáról szóló sorozat, azonban ha egy Homelandre hajazó, fiktív nemzetközi válságokat és diplomáciai helyzeteket bemutató sorozatot néznénk, akkor egyenesen két évadba vethetjük bele magunkat, ugyanis október 31-én debütált a folytatás, ami újabb nyolc epizódban szálazza tovább diplomatáink életét. És ha ez nem lenne elég, jó tudni, hogy a Netflix már a harmadik évadot is berendelte a sorozatból.

Az ördög órája (The Devil's Hour) – Prime Video Egy nő minden éjjel 3 óra 33 perckor megébred, az úgynevezett ördög órájában. Látomások gyötrik, és olyan, mintha egy másik élete is lenne, amiben egy kisvárosi nyomozóként tevékenykedik, akinek látszólag rengeteg köze van több, kisvárosi gyilkossághoz is. Emellett ott van egy fura idős úr (Peter Capaldi alakításában), aki arról hadovál, hogy minden mindennel összefügg. Tom Moran és a modernkori Doctor Who atyaúristene, Steven Moffat misztikus sorozata első blikkre egy Dark-utánérzésnek tűnhet, és bár nem ér fel az időutazós sorozat szintjére, aki egy kis borzongásra vágyik az egyre hosszabbodó őszi estéken, az nyugodtan tehet egy próbát vele. korábban írtuk Időutazós sztori nem volt még ennyire tökéletes Egy kisvárosban megmagyarázhatatlan dolgok történnek: emberek tűnnek el, senki sem érti, hogy mi történik. Aztán kiderül, hogy egy időkapun keresztül 33 évet előre vagy vissza lehet utazni az időben. Izgalmasan hangzik? Akkor még semmit sem mondtunk napjaink egyik legjobban megírt Netflix-sorozatáról. A teljes két évad már nézhető az Amazonon és már a harmadik felvonást is berendelték.

The Day of the Jackal – Sky, premier: november 7. Az előzetese alapján mozifilmnek tűnő The Day of the Jackal egy „szellemként” létező, a kinézetét folyton változtató, lekövethetetlen bérgyilkosról szól, aki ellen hajtóvadászatot indít a titkosszolgálat. A bérgyilkost a Stephen Hawking megformálásáért Oscar-díjat kapott Eddie Redmayne alakítja, a rá vadászó ügynököt pedig a Nincs idő meghalni James Bond-filmből és a Marvelekből ismert Lashana Lynch játssza, de fontos szerepben tűnik fel a Money Heist Tokiója, Úrsula Corberó is. Még nem tudni, hogy mikor érkezik a SkyShowtime kínálatába, de remélhetőleg a világpremier után nem sokkal hozzánk is eljut a tízrészes sorozat.

Arcane – Netflix, premier: november 9. 2021 egyik legnagyobb animációs szenzációja hosszú kihagyást követően a második és egyben utolsó szezonnal folytatódik idén novemberben, azzal a csavarral, hogy a Netflix három etapban adja le az évadot. A Riot Games által kiadott és a mai napig nagy népszerűségnek örvendő League of Legends videójáték világa és karakterei alapján készült animációs sorozat egy testvérpárról, Vi-ről és Jinxről szól, akiknek elég mostohán alakul az életük, és természetesen valami nagy, az Arcane világát fenyegető pusztulás kulcsfigurái lesznek. A lélegzetelállító animáció, a szívszorító történet, a váratlan fordulatok egy rendkívül minőségi néznivalót eredményeznek, persze azok számára, akik nyitottak a videójáték-feldolgozásokra.

A siló (Silo) – Apple Tv+, második évad premier: november 14. 2023 egyik legjobb sorozata volt a 2023-ban az Apple-nél Rebecca Fergusson, Tim Robbins és Common főszereplésével készült Silo, amely egy világégés utáni föld alatt élő társadalmat mutat be. A nem túl távoli jövőben játszódó disztópiában tiltott minden dokumentum és használati tárgy, ami az új világrend előttről származik, így az emberek abban a tudatban élnek, hogy a siló az egyetlen menedék, a földfelszín pedig mérgező és radioaktív, ahol mindenki meghal, aki kimerészkedik. A Rebecca Fergusson (Dűne, Mission Impossible, Álom doktor) által alakított Juliette Nichols az első évad során mindent megkérdőjelez, amiben addig hitt a silóban túlélt emberiség, a végén pedig ő is a felszínre kerül, ahol kiderül, hogy mégsem olyan állapotok uralkodnak, mint ahogy azt a vezetők és a hatalmat fenntartó titkosrendőrség próbálja a tömeggel elhitetni. Az, hogy milyen következményekkel jár az első évadban bemutatott status quo felborulása, az a november közepétől, heti bontásban érkező második évadból fog kiderülni.

Dűne: Prófécia (Dune: Prophecy) – Max, premier: november 17. A Dűne: Második rész koratavaszi mozipremierje már olyan régmúltnak tűnik, mintha nem is ebben az évben mutatták volna be, azóta pedig csak az nem nézte meg a filmet, akit egyáltalán nem érdekel Frank Herbert monumentális sci-fi eposzának grandiózus adaptációja. korábban írtuk Minden téren felülmúlja az első részt a Dűne folytatása, de a regény ismeretében megvannak a hiányosságai Nagyobb, grandiózusabb a 2021-ben megjelent első résznél a Dűne folytatása, ami immár teljes egészében feldogozza Frank Herbert legendás sci-fi klasszikusának első regényét, ám annak ismeretében vannak hiányosságai is. Enyhén spoileres elemzés. De ha a Dűne-rajongóknak nem lenne elég, hogy végre nagyvásznon is láthatták a kitalált sivatagbolygón, Arrakison zajló birodalmi történéseket, azok ismét visszatérhetnek a képernyőkön ebbe a sci-fi világba, hiszen november 17-én érkezik az előzménytörténetként szolgáló Dűne: Prófécia a Max-re, amely a Bene Gesserit hatalmi rendre fókuszál, és olyan színészek játsszák a főbb karaktereket, mint Emily Watson, Mark Strong és Travis Fimmel (Vikingek, A Farkas gyermekei). A Paul Atreidesék ideje előtti évszázadban játszódó történetnek nincs könyves alapanyaga, így a sorozat teljesen új távlatokat nyithat meg a Dűne-univerzumban. Az előzetesek alapján egy nagyköltségvetésű, látványos sci-fi lesz, ami remélhetőleg minőségében sem marad el a Denis Villeneuve-féle Dűnéktől, amelynek harmadik része várhatóan 2026-ban érkezik a mozikba.

Landman – SkyShowtime, premier: november 17. Ha nem lenne elég, hogy idén novemberben folytatódik a Sheridan-univerzum ékköve, a két éve „szünetre vonult” Yellowstone az ötödik évad második felvonásával, addig egy vadiúj sorozatot is kapunk a forgatókönyvíró-pápától Taylor Sheridantól az épp reneszánszát élő Billy Bob Thornton főszereplesével. A nyugat texasi olajmezőkön játszódó fikciós történetfolyamban a sorozat szinopszisa szerint olyan játszmákat és történéseket láthatunk, amelyek kihatással vannak az éghajlatváltozásra, a gazdaságra és a geopolitikai folyamatokra, és ha Billy Bob Thornton szerepeltetése nem lenne elég, akkor még olyan nagy neveket is találunk a stáblistán, mint A szer című teshorrorával a mozikban épp a nézőket sokkoló Demi Moore, vagy a Mad Men – Reklámőrültekkel sztárrá vált Jon Hamm.

Senna – Netflix, premier: november 29. Mivel manapság is az egyik, ha nem a legnépszerűbb autósportnak számít a Forma 1, ezért rendkívül hálás téma erről filmet vagy sorozatot készíteni, lásd a Netflixen, a hatodik évadánál járó Formula 1: Hajsza a túlélésért dokusorozatát, amit tényleg a futamok kulisszái mögött forgattak, minden évadban bemutatva egy adott csapatot és a versenyzőit. De visszagondolhatunk Ron Howard, 2013-as, Hajsza a győzelemért (Rush) filmjére, ami két Forma 1-es legenda, James Hunt és Niki Lauda rivalizálását mutatja be, az igazi nagyágyú, a brazil Ayrton Senna történetét azonban még nem dolgozták fel játékfilmes formátumban, csupán dokumentumfilmként, egészen mostanáig. A Netflix november végén egy hatrészes minisorozatban hozza el a képernyőkre a Forma 1-legenda tragédiával végződő történetét, aki 34 évesen, 1994-ben szenvedett végzetes balesetet az akkori Olasz Nagydíjon. Az egyik legnagyobb hatású Forma 1 versenyző remélhetőleg a nevéhez és a legendájához méltó sorozatfeldolgozást kap, ami tulajdonképpen hat részre osztott filmként érkezik a kisképernyőkre.

Bónusz: A nagy öreg (The Old Man) – Disney+, második évados premier: november 6. Pár éve a legendás Jeff Bridges is sorozatsztárnak állt, méghozzá az FX-Hulu koprodukcióban, Thomas Perry azonos című regénye alapján készült akciósorozatban, amelyben egy, a vietnámi háborút és Afganisztánt is megjárt volt CIA-ügynököt játszik, aki nem tud szabadulni a múltjától. Bridges olyan színésztársakat kapott maga mellé, mint a többek között a Korona-sorozatban Winston Churchillt is eljátszó John Lithgow, a Hátrahagyottakból ismert Amy Brenneman, valamint a feltörekvő Alia Shawkat. Ha egy titkosszolgálatos, csontropogtató akció-drámára vágynánk, akkor a Disney streamingfelületén pótolhatjuk a sorozat első évadát, amíg a napokban elérhetővé nem válik a folytatás.