Planetáriumot és csillagvizsgálót terveznek a Somostetőre

Planetárium és csillagvizsgáló lesz a marosvásárhelyi Somostetőn, a volt trafóállomás helyszínén. A tervek szerint az épület földszintjén egy fogadószobát alakítanak ki, az első emeleten egy planetárium kap helyet, amely oktatásra is használható, és legfelül rendezik be az obszervatóriumot, ahol különböző távcsövekkel lehet majd – felügyelet alatt – megfigyelni a holdat és a világűrt.

Ezt az épületet bővítik ki, a munkálatoknak már idén nekifognak • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely egyik testvértelepülésén, Baján Európa-szerte neves csillagvizsgáló van, amit még a kommunizmus idején építettek az oroszok, és azóta is igen népszerű a helyiek, illetve az oda látogatók körében. Csegzi Sándor, a vásárhelyi polgármester tanácsadója is járt ott, és akkor született meg az ötletet, hogy egy ahhoz hasonlót valósítson meg Marosvásárhelyen is.

„Az egyetemen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak formális, épületbe zárt oktatás legyen, hanem kivigyük a nevelést, a felkészítőket a város különböző tereire, részeire. Minden tér alkalmas az oktatásra, és ez bebizonyosodott az előző években szervezett rendezvényeinken, amikor parkolókban, a Ligetben, illetve szerte a városban más helyeken tartottunk bemutatókat.

Marosvásárhelynek előnye, hogy van Somostetője, állatkerttel, erdővel, és ez kiválóan alkalmas arra, hogy a tanóráknak vagy a különböző képzéseknek helyet adjon. A Csillagvizsgálót is oda képzeltük el,

és ennek érdekében már 2015-ben léptünk. Akkor fogadta el a helyi tanács a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, azt szerettük volna, hogy idén el is készüljön az egész épület, de a költségvetés másképp alakult, így csak a tervezés és a munkálatok egy része lesz meg” – mondta az ötletgazda Csegzi, aki a Kulturális Tudományegyetem igazgatója is.

A kisvonat végállomásának szomszédságában lévő volt trafóházat már a Somostető általános átrendezésekor átalakították, jelenleg is komoly felszerelések vannak benne, mérőműszerek az alsó szinten, fent pedig egy kilátóterasz. A tervek szerint az osztályteremnyi épületet fogják felfelé bővíteni, a földszinten egy fogadószoba lesz, az első emeleten egy planetárium, amelyben vetítések lesznek, és kiválóan felhasználható majd oktatásra, illetve legfelül lenne az obszervatórium, ahol különböző távcsövekkel lehet majd megfigyelni a holdat és a világűrt.

„Azt szeretnénk, hogy egy mobil távcső is legyen, hogy ne csak itt, ahol azért elég nagy a légszennyezettség, lehessen az égitesteket megfigyelni, hanem más helyszíneken is. Fontosnak tartom, hogy minél több fiatal jobban megismerje a világűrt, a csillagokat, alapos tudást szerezzen ezekről, hiszen ez hasznukra válik majd a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy a planetárium és a csillagvizsgáló iránt is nagy lesz az érdeklődés, és sok értékes, hasznos rendezvényt tarthatunk majd ott” – bizakodott Csegzi Sándor.