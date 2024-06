Öt éve járt Csíksomlyón Ferenc pápa

Öt év hosszú idő, sok minden változik egy fél évtized leforgása alatt is. Öt éve, 2019 nyarán például azt sem tudtuk, hogy mi a Covid, nem is sejtettük, hogy egy év múlva saját felelősségre kitöltött szándéknyilatkozattal léphetünk csak az utcára, és hatósági előírásra kerülnünk kell mindenféle társas érintkezést a világjárvány miatt.

Történelmi esemény kapujában álltunk, hiszen az erdélyi római katolikusok első alkalommal érhették meg azt, hogy az Úr Jézus földi helytartója, Szent Péter utódja Romániába, ezen belül Erdélybe, sőt Székelyföldre is ellátogat.

Mint Ferenc pápa Székelyföldre látogatásának híre kapcsán elhangzott: a katolikusok korábban sokat lobbiztak azért, hogy a pápa Erdélybe is eljöjjön, Potyó Ferenc érseki helynök megfogalmazása szerint a folyamat „kemény kötélhúzás volt”, ráadásul a hatóságok sokszor próbálták az erdélyi látogatást megakadályozni, hiszen

Itt tennénk hozzá azt is, hogy öt éve, még a székelyföldi medvehelyzet is egészen másként nézett ki: akkor még nem jártak be napi rendszerességgel a nagyvadak Csíksomlyóra és környékére, nem kellett medvehajtást tartani a búcsú szombatját megelőzően Nagy-Somlyón, ugyanakkor