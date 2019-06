Hívek között Ferenc pápa Csíksomlyón

Tűzoltók segítenek lejönni a nyeregből a híveknek • Fotó: Kozán István

13.10 – A szentmise végén a hívek együtt énekelték el a magyar himnuszt, majd miután a pápát lekísérték, a székely himnusz is felcsendült.

• Videó: Székelyhon

A nyeregben jelen lévő egészségügyi egységeknek is akadt dolguk, ugyanis már 67 személyt kellett ellátniuk a helyszínen. Ebből 36 gyerek, akiket a szélsőséges időjárás okozta panaszaik miatt kisbusszal egy közeli mobil mentőponthoz szállítottak további kivizsgálásra.

• Videó: Iszlai Katalin

Peti András, a repülőtér igazgatója érdeklődésünkre elmondta, noha pénteken vált bizonyossá, hogy a pápa Marosvásárhelyen landol, már jó ideje folynak az előkészületek a fogadására, hiszen mint lehetőséggel, ezzel is számolni kellett.

„Kezet fogtam és köszöntöttem a pápát. Nagyon kedves volt meg közvetlen, mosolygott, és azt mondta, örül az ismeretségnek. Nagyon alázatos emberként viselkedett mindenkivel, nagyon rokonszenves volt” – mesélte az élményét Peti, aki angolul szólt a pápához, illetve románul, hiszen hivatalos fordító is tartózkodott a helyszínen.

A pápát a repülőtéren Mircea Dușă, Maros megye prefektusa is fogadta, valamint Marosvásárhely és Nyárádtő polgármesterei is. A repülőtér igazgatójától még megtudtuk, hogy Jászvásárra is Marosvásárhelyről indul Ferenc pápa.