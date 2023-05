A befödött és a felszabadított oltár

Ideiglenesen, Ferenc pápa látogatásának idejére födték be 2019-ben a csíksomlyói nyeregben a Hármashalom oltár előtti pódiumot, ami végül pár évig ottmaradt, ám 2023-ban ismét régi formájában pompázik az oltár.

A pápalátogatás óta lejárt egy világjárvány, 2020 pünkösdjén a korlátozások miatt nem népesült be a csíksomlyói hegynyereg, ezért különösen szemléltető az a képpár, amelyen a lefödött és a „felszabadított” oltárt mutatjuk.

A Vatikán kérése volt, hogy ne csak részlegesen, hanem teljesen födjék be az emelvényt.

Mivel az oltárt annak idején Makovecz Imre tervezte, így a Makovecz Imre Közhasznú Alapítványnak is láttamoznia kellett a híres építész művének módosítási tervét, amelyet meg is tettek, illetve Vatikánban is jóváhagyták, így foghattak hozzá 2019 áprilisában a kivitelezéshez. Ekkor