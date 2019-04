Csak a pápalátogatás idejére födik be a Hármashalom oltárt

Ideiglenesen, kifejezetten Ferenc pápa látogatásának idejére födik be a csíksomlyói nyeregben a Hármashalom oltár előtti pódiumot – a befödés faszerkezetű, amelyre fehér vásznat vonnak. Egyébként a Vatikán kérése volt, hogy ne csak részlegesen, hanem teljesen födjék be az emelvényt.

A liturgikus bútorzatot is Bogos Ernő tervezte • Fotó: Bogos Ernő

A Hármashalom oltár három évvel ezelőtti felújítása kapcsán is felvetődött a ferences rendi szerzetesek részéről, hogy befödessék azt, és született is egy szétszedhető, baldachinos befödési elképzelés, amellyel csak egy részét födték volna be az oltárnak, ám végül ez nem valósult meg, a ferencesek más megoldással bővítették akkor a tetőzetet.

„Ferenc pápa csíksomlyói látogatása kapcsán újra előtérbe került az emelvény befödése, ezért januárban felkértek a tervezésre, a korábbi baldachinos elképzelésünket azonban Vatikánban nem fogadták el, ugyanis azt kérték, hogy teljesen födjük be az oltár előtti pódiumot. Így a korábbi elképzelés továbbgondolásaként készült el az új faszerkezetes, fehér vászonnal bevont födés terve” – osztotta meg az előzményeket Bogos Ernő csíkszeredai tervező. Hozzátette, mivel az oltárt annak idején Makovecz Imre tervezte, így

a Makovecz Imre Közhasznú Alapítványnak is láttamoznia kellett a híres építész művének módosítási tervét,

amelyet meg is tettek, illetve Vatikánban is jóváhagyták, így foghattak hozzá a kivitelezéshez.

A tervező kiemelte, a beavatkozás csak ideiglenes jellegű, kifejezetten a pápalátogatás idejére valósul meg, három hónapig maradhat így, ennyi időre szól az építkezési engedélye, ezt követően

le kell majd bontani.

Mint megtudtuk, nemcsak a befödés készül el a római katolikus egyházfő érkezésére, hanem többek között kissé megnagyobbítják az oltár előtti emelvény oldalsó részeit, kicserélik a pódium padlózatát, és új lépcsőket is kialakítanak.