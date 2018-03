Összegben kis, arányban nagy drágítás a vidéki járatokon

• Fotó: Boda L. Gergely

A drágulás érinti többek között a Maroskeresztúrra, Nyárádtőre és Malomfalvára közlekedő járatokat, így csütörtöktől azok, akik Maroskeresztúrra utaznak, az eddigi 2,5 lej helyett 3 lejt kell fizessenek, míg a Nyárádtőre igyekvők az eddigi 3,5 lej helyett 4 lejért utazhatnak.

A Marosszentgyörgyre vagy Nagyernyébe utazók is több pénzt kell kivegyenek ezután a zsebükből, hiszen március elsejétől a Kápolnáig 3,5 lejt kell fizetni, aki tovább szeretne utazni, már 4 lejért teheti meg. A Siletina 5-ös számú járatain a város területén továbbra is 2 lejért lehet jegyet váltani. A Marosvásárhely–Csittszentiván között közlekedő járaton is drágultak a jegyek, Vásárhelytől Marosszentkirályig 3,5 lejt kell fizetni, Náznánfalváig 4 lejt, Mezőpanitig és Csittszentivánig 4,5 lejt. Aki Marosszentkirály és Mezőpanit között szeretne közlekedni, 3,5 lejébe kerül.