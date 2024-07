Ne tömegesen látogassák a kórházat – többek között erre kérték a csíksomlyói romákat

A 112-es egységes segélyhívószámot akkor is lehet hívni, ha nincs egység a mobiltelefonon – hívta fel a figyelmet Péter András, a sürgősségi osztály szociális asszisztense, aki elsőként osztotta meg hasznos mondanivalóit a hallgatósággal. Majd elmagyarázta a jelenlévőknek, nem számít sürgősségnek, ha valakinek több napja fáj a háta vagy a feje, ilyen esetekben nem a sürgősségre kell menni, hanem első lépésként a háziorvoshoz. „Szintén

Csata Orsolya, a Right Egyesület elnöke bevezetőként elmondta, a problémák gyökere gyakran a félreértésekben rejlik, ezért is szervezik meg ezeket a kötetlen beszélgetéseket, hogy a felvetődő kérdéseket a leginkább illetékesek, ebben az esetben a csíkszeredai kórház munkatársai válaszolják meg.

Főként kisgyermekes édesanyák vettek részt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház képviselői és a Somlyó utca 33-as cigánytelep lakói között szervezett találkozón, amelyet a Right Egyesület kezdeményezésére tartottak meg hétfőn késő délután. Az eseménynek a romatelep szomszédságában lévő Máltai Szeretetszolgálat területi székháza adott otthont.

Kitért arra is, hogy nem azért kell sokat várni a sürgősségen, mert nem akarják ellátni, hanem azért, mert sürgősségi szempontból veszik előre a pácienseket,

„Mindenkire figyelünk, senki nincs diszkriminálva a sürgősségen, nem azért kell várjanak, mert cigányok, hanem azért, mert súlyossági állapot szempontjából veszik előre a betegeket. Mindenkinek kell várnia, ha magyar, ha román, ha roma” – fejtette ki Péter András. A marosvásárhelyi kórházban a várakozási idő akár 16 óra is lehet, úgyhogy ehhez képest jobb a helyzet a csíkszeredai kórházban, csatlakozott a beszélgetésbe Tulit-Incze Ágnes pszichológus is.

biztosítás nélkül is ellátják a sürgős eseteket.

„Akkor is fogadjuk a betegeket, ha nincs semmilyen igazolványa, de fontos, hogy elmondja a nevét és a születési dátumát” – vette át a szót Péter András. Hozzátette, továbbá segítség az is, ha egy hozzátartozónak megtudja adni a telefonszámát, hogy legyen, aki hazakísérje, ha kiengedik a kórházból. Ugyanakkor Péter András arra is megkérte a jelenlévőket, hogy