Muszáj volt reagálnia Borboly pontatlanságaira a Harmopannak

Annyi pontatlanságot állított egyik minapi, a tej-kifli programmal kapcsolatos élő facebookos bejelentkezésében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, hogy azzal kapcsolatban egy hosszas hivatalos közleményt kellett megjelentetnie az érintett Harmopan Rt. csíkszeredai pékipari vállalatnak. Borboly a cég bejárata előtt a tej-kifli program kapcsán beszélt arról, hogy szeptember 16-tól kezdték el szállítani a tejtermékeket az iskolákba, kiflire azonban csak jövő héttől számíthatnak a tanintézetek.

Pontokba szedett cáfolat

Mint a szerkesztőségüknek is eljuttatott közleményben fogalmaznak, az elmúlt napokban több hiányos és pontatlan információ is napvilágot látott a program kapcsán, valamint „vállalatunkat érintően, amelyeket szeretnénk az őszinteség és az átláthatóság jegyében a közvélemény előtt is pontosítani”.

„Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Hargita Megye Tanácsának (HMT) elnöke, Borboly Csaba élő bejelentkezésében vállalatunkról és tevékenységünkről pontatlan és hiányos információk hangzottak el, mindazok ellenére, hogy a videót megelőzően közvetlenül egyeztetett a programért felelős szakértő kollégánkkal. Az ezt követő élő bejelentkezésben, valamint a sajtóban elhangzott kijelentésekre kívánunk tételesen reagálni” – fogalmaznak, majd pontokban reagálnak a Borboly Csaba minapi videójában elhangzottakra.

„Az említett tordai céggel való kapcsolatunk soha nem létezett, az online térben kijelentettekkel ellentétben nem társultunk velük, és