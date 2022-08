Műemlékvédelmi bizottság jön létre a marosszéki épített örökség megőrzéséért

Maros megyében két település szerepel az UNESCO világörökségi listáján: Segesvár és Szászkézd. Ahhoz, hogy ez a minősítést megőrizzék, tenniük is kell a településeknek. Ezt szolgálja egy nemrég megalakult műemlékvédelmi bizottság.

Maros Megye Tanácsa csütörtöki ülésén jóváhagyta egy szakmai bizottság megalakulását, amelynek a feladatai közé az UNESCO világörökség listáján szereplő segesvári történelmi városrész megőrzése, az ott található épületek, lakóházak, templomok, bástyák, falak állapotának megfelelő módon történő javításának, restaurálásának a felügyelete is tartozik.

A bizottság tagjai között találhatók a segesvári önkormányzat és polgármesteri hivatal alkalmazottai, a Maros megyei rendőrség, a Horea Vészhelyzeti Felügyelőség megbízottjai, közigazgatási szakemberek, építészek, egyetemi tanárok, művészettörténészek, a Maros Megyei Múzeum munkatársai, Maros megye főépítésze.

„Fontos, hogy egy település felkerült az UNESCO világörökség listájára, de ugyanolyan fontos megőriznie is ezt a státust, ezért pedig folyamatosan tenni kell, ezért is van szükség erre a bizottságra” – fogalmazott Kovács Mihály Levente, a Maros megyei önkormányzat alelnöke, hozzátéve, hogy a bizottságnak Segesvár várának a népszerűsítése is a feladatai közé tartozik a felügyelet mellett.