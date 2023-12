Most Te is segíthetsz!

Négynapos jótékonysági akciót hirdet a I do it 4 you foundation/Érted teszem alapítvány. Szeretettel várják mindazokat, akik a két ünnep között is segítenének a rászorulóknak.

Több helyszínen zajló jótékonysági rendezvénysorozat veszi kezdetét december 26-án. Jégdiszkóra hívják a kicsiket és nagyokat egyaránt a gyergyószentmiklósi műjégpályára, ahol helyi lemezlovasok garantálják a jókedvet és a felhőtlen hangulatot. A korcsolyázás szerelmesei örülhetnek, hiszen a jégparádé december 27-én és 29-én is folytatódik, így

aki a karácsonyi bejglit egy kis sporttal dolgozná le, azok kedvüket lelhetik az eseményben.

Természetesen a szórakozás mellett a jótékonyságról se feledkezzünk meg, hiszen a jégdiszkók bevételének egy részét az I do it 4 you foundation/Érted teszem alapítvány számára ajánlják fel. A zenei paletta tekintetében széles skálán fognak mozogni a programok, hiszen a közönség hallhat majd a rádiós slágerektől kezdve, a house vonalon át, a technoig bezárólag mindenféle stílust.

Az alapítvány elnöke, Balázs-Fülöp Emese kifejtette, hogy a kezdeti években főként afrikai nehézsorsúakat támogatott a szervezet, amely tevékenység az évek során kiterjedt a magyarországi, valamint az erdélyi rászorulók megsegítésére is.

A rendezvénysorozatból befolyt összeget teljes egészében olyan erdélyi családokhoz juttatják el, akik valódi segítségre szorulnak.

Szemfüles olvasóink kiszúrhatták, hogy a december 28-ai nap eseményeiről még nem írtunk, pedig a szervezők aznapra is különleges programmal készültek. Ugyancsak a sportolni vágyókat szólítják meg, hiszen a gyergyószentmiklósi Elite Fight Club felajánlásával nyílt ünnepi órákon vehetnek részt az érdeklődők. Az esemény záróakkordja a csíkszeredai Antderground ANT’s Nestben kapott helyet, ahol jótékonysági bulira várják a segíteni vágyókat. A záróbulin női uralom lesz a lemezjátszók mögött, hiszen érkezik Janett Budapestről, aki Magyarország egyik legismertebb női techno dj-je, valamint What.a.HeLL a gyergyói medence egyetlen női lemezlovasa. A buli bevételének felét az alapítvány programjaira fordítják.

A rendezvénysorozat megalkotásánál nem csak a felnőttekre, a bulizni vágyó személyekre gondoltak a szervezők, hanem a családokra, gyerekek, fiatalokra és idősekre is, mivel nagyon fontosnak tartják, hogy minden korosztályt érzékenyítsenek a segítségnyújtás fontosságára.

A kezdeményezés Hankó Kármentől, az I do it 4 you foundation/Érted teszem alapítvány egyik nagykövetétől indult, aki szerint a zene és a sport szeretete közelebb hozza egymáshoz az embereket, és ennek köszönhetően abban bízik, hogy sokan éreznek majd motivációt arra, hogy részvételükkel szegénysorsúakat támogassanak.

A zenei paletta tekintetében széles skálát élvezhetnek majd a résztvevők, hiszen számos önkéntes dj jelentkezett hangulatfelelősnek a rendezvényekre.

A szervezők szeretnék megköszönni mindenkinek, de legfőképp a helyi önkénteseknek a sok munkát és energiát, amit belefektetnek a szervezésbe, ugyanakkor szponzoraiknak is, akik bármilyen úton támogatták az esemény létrejöttét: Gyergyószentmiklósi Vsk, Csíkszeredai Ant Magtár, Platz Dinning, Elite Fight Club, Kovács Andrea – Brill Dance, Tamás Eszter, Dj Dewil, Dj Both és Dj Bence.

A rendezvénysorozat minden egyes napján a legnagyobb lelkesedéssel, szeretettel várunk mindenkit. Szeretnénk egy nagyobb volumenű összefogást megvalósítani, hogy minél több szegény ember arcára mosolyt tudjunk majd csalni”