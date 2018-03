Minőségi énidő – hobbikertész-tanfolyam a MÜTF-ön (x)

• 2018. március 24., 09:41

A mai városi ember számára a kertészkedés nem feltétlenül a megélhetést szolgálja, egyre inkább hobbitevékenység. Egy jó értelemben vett szenvedély, amelynek számos jótékony hatása is van, örömforrás, mely sikerélménnyel is párosulhat. Ha meg akarja tudni, miben rejlik a (hobbi)kertészkedés különös varázsa, ne lapozzon tovább, olvassa el, mit is ajánl Kiss Éva Gabriella, a MÜTF Oktatási Központ felnőttképzés-szervezője. És az sem baj, ha azonnal jelentkezik a hobbikertész-tanfolyamra.