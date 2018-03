Kőtábla állít emléket a székely csúcshódítónak

• Fotó: Gecse Noémi

Nem gyászolni gyűltünk össze, hanem megemlékezni Erőss Zsoltról. Szerencsések voltunk, hogy személyesen is ismerhettük. Jó humora volt, jó fotós, jó videós volt, az expedícióinak beszámolói alapján jó előadó is

Hozzátette, „sajnos abból a szomorú esetből is tanulhatunk, amikor Zsolt nem mérte fel az emberi teljesítőképesség határát. Ezért vagyunk szomorúak, amikor nagy elismeréssel, csodálattal tanítványunkra emlékezünk.”

A gimnáziumban egyébként egy tanterem is őrzi a Hópárduc emlékét, ahol a kép és írott anyagok mellett Erőss Zsoltnak azt a ruházatát is kiállították, melyben 2002-ben, első magyarként állt az Everest tetején – ez a legértékesebb darabja a tárlatnak. De megtekinthető az a hágóvas is, melyet saját kezűleg készített, és van jégcsákány, sisak meg jégszeg, illetve azt a székelyzászlót is itt őrzik, melyet elvitt csúcsmászásaira.

Erőss Zsolt 1968-ban született Csíkszeredában, majd Gyilkostónál nevelkedett, a hegymászást a gimnázium épületének oldalán, a kis torony alatt kialakított gyakorlókőfalon kezdte 1981-ben. Innen indult az a hegymászó, aki a volt Szovjetunió mind az öt hétezer méter feletti csúcsát megmászta, és ezért megkapta a Hópárduc címet. A Hópárduc a világ legmagasabb csúcsát, a Mount Everestet 2002-ben hódította meg, továbbá tíz, nyolcezernél magasabb csúcsot is megmászott, mellyel a nemzetközi élmezőnybe került. 2013. május 21-én a Kancsendzönga megmászása után, a visszaúton tűnt el.