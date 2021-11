Kenyér szeretetlisztből (x)

• Fotó: Harmopan

A malom és pékség épületei tekintélyt parancsolnak, ugyanakkor magukban hordozzák a nehézségekkel teli múltat és a jövőbemutató jelent. Születésnapot ünnepelnek, a Harmopan márka 30-ik évfordulóját. Boldogság és büszkeség: nem hiábavalóak,

hiszen egyedülálló az az összetartozás, szakmaiság s már-már családias légkör, amelyet a Harmopan közössége magáénak tudhat.

Kovács Juliannával, Péter Hajnallal és Veres Sz. Judittal beszélgettünk, akik évtizedekig a vállalkozás erős motorjaként vagy napjainkban is gondoskodó szakértelemmel járulnak hozzá a vállalat működéséhez. Szavak nélkül is sugárzik belőlük a munka szeretete, a rettenthetetlen kitartás és a közösség támogatása.

A kezdetek

Bár Harmopan név alatt a vállalkozás 1990-től működik, a múltja messze nyúlik vissza, és vannak kolléganők, akik szinte a kezdetektől, már a 60-as évektől végigkísérték a különböző fejlődési fázisokat. Péter Hajnal és Kovács Julianna történetei visszarepítenek bennünket egy olyan korba, ahol

az automatizált rendszerek és a technológia hiányzott a mindennapokból, de mint mondják az ember szerepe ezekben az időkben igazán felértékelődött.

A kezdeti években 12 pékséget szolgáltak ki, mondják, és minden egyes kenyeret, pékárut kézzel dagasztottak, lefüggönyözött kelesztőszekereken pihentették és földkemencékben sütötték ki azokat. Nem volt rendkívüli dolog az sem, hogy a pékeknek 80 kilós liszteszsákok felhasználásával napi több tonnát kellett megemelniük, nem beszélve a hőségről. Mesélik, hogy a kemencék környékén nem volt ritka a 40-50 Celsius-fok sem. De még az ádáz körülmények ellenére is felsejlenek a régi emlékmorzsák között igazán kedves szösszenetek, hiszen Péter Hajnal mosolyogva emlékszik vissza a saját kedvenc termékére:

Emlékszem, olyan finom diós kifliket készítettünk, hogy mindenki a csodájára járt.

A modern technológia nélkülözése mellett nagy problémákat okozott az élelmiszerhiány időszaka is, amikor a sokak által átélt jegyrendszer uralkodott, és 60 dekás kenyérnél nagyobbat nem lehetett árusítani. Búzaliszt nem volt, de emellett sem volt cukorból fonva a kerítés, hiszen mesélik, hogy

a kiutalt cukormennyiség sem volt elegendő, hogy a sokak által kedvelt kürtőskalács jellegzetes cukorba pergetése megtörténjen.

A minden területet érintő nagymértékű lekorlátozás, a komoly büntetési díjak kiszabása a szabályok be nem tartásának esetén, az akár egy hónapon át tartó megfigyelések különböző szervek által nem könnyítették meg a vállalkozás életét. A nehéz napokat azonban igyekeztek jókedvvel és derűvel átvészelni, például pékversenyeket szerveztek, amelyek keretében az alkalmazottak előrukkolhattak új termékötleteikkel, melyekből később kész végtermékek is készültek.

Ha bepillantást szeretnének kapni az akkori malom és pékipari tevékenységbe és technológiába, akkor a Harmopan30 Facebook-oldalt keressék, ahol a régi fotótárlatából származó fényképek megtekinthetőek.

A kezdeti nehézségek ellenére azonban a 60-as évek második felétől sikerült bevezetni a technikai újításokat, így már 68-tól gázfűtéses kemencékkel, majd 82-től DAMPF kemencékkel és dagasztógépekkel dolgoztak.

A 90-es évek pedig igazi áttörtést hoztak, hiszen már kétsebességes dagasztógépekkel, kelesztőkamrákkal korszerűsítették létesítményeiket.

Az európai uniós szabályozások eredményeként pedig még több újítás tette modernné, korszerűvé és az alkalmazottak számára is szerethetőbbé a Harmopan egységeit. Ezekben az években több ikonikus termék levédése is a nevükhöz fűződött, ugyanis elsőként kezdtek bele a házi tészták gyártásába, valamint az ipari körülmények közötti kürtőskalácsgyártás alapszabályait is lefektették.

Az 1994-es év nagy mérföldkő a vállalat életében, hiszen a privatizációnak köszönhetően

az alkalmazottakból immár részvényesek lettek, akik arányosan részesedhettek a jövedelemből.

Nem elhanyagolható tény, hogy országos szinten az egyetlen ilyen profilú vállalkozás, mely a privatizációt követően is mai napig működik. Így kijelenthető, hogy a Harmopan méltó jogutódja a Hargita Megyei Malom és Sütőipari Vállalatnak, és napjainkig is széles termékskálával várja a fogyasztókat.

A közösség összetartó erejének és szakmájuk iránti elhivatottságuknak köszönhetően a 30 év alatt számos rangos eseményen szereztek helyezéseket, mint például

2002-ben az Élelmiszeripari Kiállításon megnyerték a Finom pékáru kategória első helyét, de 2003-ban már egy nemzetközi, franciországi versenyről is dicsérettel tértek haza.

Napjainkban

„Nem lehet ráismerni a vállalat régi épületeire” – szinte kórusban hangzik el, hogy milyen sok újítás, korszerűsítés ment végbe az utóbbi években a Harmopan háza táján, hiszen a legtöbb munkafolyamat már automatizált, légkondicionáló berendezések teremtik meg a kellemes munkakörnyezetet, de

egyvalami ugyanaz maradt: a szakma tisztelete, a vásárlók szeretete.

Napjainkban hat pékséget működtetnek, melyből kettő Csíkszeredában és további egy-egy Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen és Székelykeresztúron található. Emellett pedig

34 üzletben forgalmazzák a több száz terméket, melyek változatosságát és sokszínűségét bár leírni nem lehet, de megkóstolni igen.

A régi hagyományok tisztelete és az újítás iránti vágy eredménye, hogy már elérhető a vásárlók számára is a 90-es évek nápolyszelet sztárja, a Robi, immár Retro Robi néven.

A vásárlók igényeit figyelembe véve a Harmopan tárháza kiszélesült, és

ma már látványpékségekkel is találkozhatunk, ahol megkóstolhatjuk a frissen készült házi süteményeket vagy éppen egy munkába rohanós napon egy gazdag szendvicset vásárolhatunk meg.

Az idei 30. születésnap alkalmából pedig egy jubiláló kampányt szerveztek, melynek keretében szeretnék megköszönni a vásárlóiknak, alkalmazottaiknak, viszonteladóiknak a közös munkát, és bíznak abban, hogy a jövőben is közös sikereket érhetnek el.

A Fun FM, Szépvíz FM, Star Rádió, Mix Fm és VOX rádiókban pedig nyereményjátékokat hirdettek a vásárlók számára, amely során Harmopan termékeket, illetve vásárlási utalványokat nyerhetnek a kedves vásárlók.

Kinek mit jelent 30 év?

Péter Hajnal, minőségellenőrként 34 évig támogatta azt a színvonalat, amelyet a Harmopan vásárlói megszokhattak.

Számomra a Harmopan nemcsak egy munkahelyet, hanem egy olyan közösséget jelentett, amelyhez öröm volt nap, mint nap csatlakozni. Az az összeforrt vezetőség, szakmai nívó, amit itt tapasztaltam, úgy hiszem, példaértékű. Nekem a megbízhatóságot, a kiszámíthatóságot és a folyamatos biztonságot jelentette. Mindig meleg szívvel gondolok az itt eltöltött évekre.

Kovács Juliánna a 24 éves pályafutása alatt több pozícióban is építette a vállalatot, hiszen technológiai mérnökként, malomvezetőként és termelési osztályvezetőként is dolgozott.

Van összehasonlítási alapom is, hiszen néhány évig más munkahelyen is dolgoztam, viszont igazán csak a Harmopannál töltött évekre jelenthetem ki, hogy szerettem a munkámat. Megtanultam bízni magamban, a képességeimben és nem utolsó sorban bízni a munkatársaimban is. A sok év alatt jó néhány helyzet tette próbára a hozzáértésemet, de kedvesen emlékszem vissza a férfi kollégákra is, akik szerint a női főnök nem mindig olyan jó. Bevallom, hogy férfiakkal dolgozni némiképp egyszerűbb, de itt a közösségi szellem mindig is túlmutatott a nemi vagy társadalmi szerepeken. Egy csapat voltunk.

Veres Sz. Judit 39 év régiséggel a háta mögött, mint termelési osztályvezető, üzemvezető és termelési főmérnök, napjainkban is részt vesz a vállalat életében.

Nehéz összefoglalni röviden, hogy mit jelent számomra ennél a vállalatnál dolgozni. Az előttem szólók minden szavával azonosulni tudok, és fontosnak tartom kiemelni, hogy a rengeteg szakmai siker mellett, számomra az emberi kapcsolatok kiépítése is sokat jelent. Mai napig sok olyan kollégával vagy akár partnerrel találkozom az utcán, akikkel nem tudunk elmenni szó nélkül egymás mellett, mert összeköt bennünket valami megmagyarázhatatlan. A vásárlóink is különleges helyet foglalnak el a szívünkben, és köszönjük nekik a változatosság iránti igényüket, az új termékeink nyitott szívvel fogadását, és azt, hogy támogatnak bennünket.

Boldog születésnapot, Harmopan!

