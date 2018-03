Kárfelmérés: főként kaszálókat öntött el a víz Udvarhelyszéken

Nagyrészt kaszálókat öntött el a víz Hargita megyében a múlt heti áradások idején, ezért nem keletkeztek jelentős mezőgazdasági károk a földeken – tudtuk meg Török Jenőtől, a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetőjétől. A szakember elmondta,

a megye tizennégy községéből kaptak kárfelmérési jelentést a helyi bizottságoktól, és az összesítés szerint 1279 hektárnyi kaszáló, valamint 84 hektár szántó került víz alá a múlt keddi kiadós esőzések után.

Egyelőre felmérni sem lehet a mezőgazdasági károk mértékét Több százezer lejre rúg az áradások okozta kár az udvarhelyszéki községekben, noha ezeket a legtöbb helyen még nem tudták teljesen felmérni, ugyanis a mezőgazdasági területekről még nem vonult le a víz. Főként utakban és pallókban tettek kárt a kedd esti és szerdai áradások. Több százezer lejre rúg az áradások okozta kár az udvarhelyszéki községekben, noha ezeket a legtöbb helyen még nem tudták teljesen felmérni, ugyanis a mezőgazdasági területekről még nem vonult le a víz. Főként utakban és pallókban tettek kárt a kedd esti és szerdai áradások.

{A}

Udvarhelyszékről Homoródalmás, Lövéte, Oklánd, Bögöz, Alsóboldogfalva, valamint Farkaslaka községből jelentettek mezőgazdasági károkat az igazgatóságnál. Ezek azonban valószínűleg nem tartósak, hiszen a víz viszonylag hamar levonul a földekről – közölte a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. Hozzáfűzve,

lesz egy második kárösszesítés is a közeljövőben, akkor a megyei kárfelmérő bizottsággal fogják végigjárni az áradások által sújtott területeket, és ismét feltérképezik a helyzetet.

Nem kerültek víz alá a búzaföldek

Maradandó kár akkor keletkezhetett volna, ha a víz például őszi búzával bevetett területeket árasztott volna el több napra, ugyanis az a növények kipusztulásával jár – magyarázta a szakember, hozzáfűzve, hogy ilyen ezúttal elenyésző mértékben történt,

mindössze néhány négyzetméternyi búzával bevetett terület került víz alá Csíkkozmáson.

{P2}

Nem késnek a tavaszi munkálatok

Az áradásoknak volt egy pozitív hatásuk is:

megszűnt a talajban a vízhiány, jelenleg sehol nincs gond a föld nedvességtartalmával. A talaj tavasszal hamar beissza a vizet, így a mezőgazdasági munkálatokat sem akadályozza az, hogy jelentős mennyiségű csapadék esett, inkább az okozza a problémát, hogy eltolódott a tél és tavasszal visszatért a hideg, havas idő

– vélekedett Török Jenő, aki szerint ennek ellenére nincsenek megkésve a gazdák a tavaszi munkálatokkal. A szakember arról is tájékoztatott, hogy a gazdák többsége ősszel felszántja a földjét, így csak azon keveseknek kell szántaniuk, akik bizonyos mezőgazdasági programokba jelentkeztek és emiatt nem végezhették el a munkát ősszel.

Segélyre várnak

Mint arról már írtunk, 98 házat, 586 portát, illetve mintegy 1300 hektár mezőgazdasági területet öntött el a víz a múlt keddi esőzést követően, ugyanakkor több hidat, pallót és útszakaszt is tönkretettek az áradások Hargita megyében. A kárfelmérések után több udvarhelyszéki település önkormányzata is állami gyorssegélyt igényelt, legnagyobb – 385 ezer lejes – értékben a homoródszentmártoni polgármesteri hivatal, de a bögözi önkormányzat is állami segítséget kért, összesen 130 ezer lej értékben.