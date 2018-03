Feszült a helyzet a Homoród mentén

Aggódva figyelik Udvarhelyszéken a Homoród mentiek a folyóvizeket, több településen már ki is öntöttek. „Víz van, s az a baj, hogy folyamatosan esik. Akkora a víz, hogy egyelőre nem tudunk mit csinálni” – fogalmazott lapunknak kedden este Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere. A Nagy-Homoród Abásfalván, valamint Városfalva és Szentpéter határában is kilépett már medréből.

• Fotó: Barabás Ákos

Bögöz község falvaiban is rég nem látott méretűre duzzadtak a patakok. A községközpontban a nagy mennyiségű csapadék következtében a falut átszelő patak kiöntött, és pár házat teljesen elzárt. Egyik oldalon a Nagy-Küküllő áradásától tartottak az ott lakók, míg a házak előtt a patak gyakorlatilag bekebelezte az utcát – tájékoztatott késő esti közleményében Bögöz község önkormányzata, hozzátéve, hogy a községközpontban több kertbe is betört a víz a Nagy-Küküllő oldalán. Agyagfalván a Patak utcát egy jókora mederré változtatta a megáradt víz. Décsfalván az erdőről bezúduló ár mosta a hordalékot a főútra, de szerencsére komoly károkat eddig nem okozott a víz. A bögözi önkéntes tűzoltók készenlétben vannak, és ha szükséges, beavatkoznak, szivattyúznak, segítenek.

Homoródalmáson Rigó Mihály alpolgármester elmondása szerint eddig egyetlen udvarra folyt be a víz, de a veszély korántsem múlt el, feszülten figyelik a lakók a víz állását, mely időnként apad, aztán újra megemelkedik. A faluban a polgárőrök is terepen vannak.

Abásfalván egy házat elöntött a víz, további háromnak pedig az udvarát lepte el az ár, és a pincékbe is befolyt – tudtuk meg Jakab Attilától, Homoródszentmárton polgármesterétől a helyszínen. Mint mondta, további háztartásoknál is gond lehet. Egyelőre nem tudják kiszivattyúzni a vizet, ahhoz túl nagy a hozama, ezért a műveletre minden bizonnyal szerdán kerül sor.

• Videó: Barabás Ákos

Munkatársaink, Fülöp-Székely Botond és Barabás Ákos esti terepszemlére indultak a Homoród mentére, elkísérik a szabadságát megszakító Nágó István homoródszentmártoni alpolgármestert. Tőle tudjuk, hogy napközben Szentpéter és Városfalva között több tíz centiméterre is megemelkedett a víz szintje az úttesten, ezért időszakosan le kellett zárni a forgalmat, amit estére, miután apadt a víz, feloldottak. A tűzoltók is a helyszínre vonultak, ugyanakkor a helyieknek segítettek, például Abásfalván, ahol pincékbe folyt be a víz. Homoródszentpéteren ugyanakkor egy pásztorházból egy családot és kutyáikat kellett kimenteni, a házban legalább kétaraszos a víz.