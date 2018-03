Egyelőre felmérni sem lehet a mezőgazdasági károk mértékét

• Fotó: Barabás Ákos

Az áradás által megrongált utak és pallók rendbetételére kért gyorssegélyt az államtól a homoródszentmártoni polgármesteri hivatal, ahol még pénteken is csak részben tudták felmérni az áradás okozta károkat. A földeken még áll a víz, így

a mezőgazdasági károk mértékét még nem tudták megállapítani, de arra nem is remélnek pénzt, mert tapasztalatuk szerint azt nem szokták megtéríteni

– mondta el Jakab Attila, Homoródszentmárton polgármestere. A községben több udvart is elöntött víz, és házakba is befolyt, Homoródszentpéteren egy családot ki is kellett menekíteni otthonából. Összesen tíz kilométernyi megyei és községi utat rongált meg a levonuló ár, de a település utcáiban is kárt tett, és pallókat gyengített meg, ezek helyreállítására a pénteken elvégzett kárfelmérést követően 385 ezer lejes gyorssegélyt kért a település önkormányzata.