Igehirdetés a szabad ég alatt

Egyelőre üresek maradnak a templomok, de a papok nyitottak a szabadtéri szentmisékre • Fotó: Pinti Attila

Darvas-Kozma József csíkszeredai plébános úgy fogalmazott, a Szent Kereszt Plébánia tervezi a szabadtéren való szentmisék bemutatását, amennyiben a kormány által hozott intézkedések és szabályok mindezt lehetővé teszik. „A Millenniumi templom előtti tér nem alkalmas 2–3 ezer ember fogadására, mivel be kell tartani a szükséges távolsági óvintézkedéseket.

Ezért a polgármesteri hivatalhoz fordultunk azzal a kéréssel, hogy a város főterén, a húsvéti ételszentelés helyszínén tarthassunk istentiszteletet”

– jelezte Darvas-Kozma. Terveik szerint

a vasárnapi 11 órás szentmisét itt mutatnák be, betartva a húsvéti ételszentelésen megszokott távolságot.

Egyelőre fenntartják a szentmisék online közvetítését is, de megfelelő felszerelés hiányában csak a Szent Kereszt-templomból tudnak jelenleg közvetíteni. Hozzátette, a későbbiekben akár a templom előtti térről is tudnak majd szentmisét bemutatni.

Vidéken is készülnek már

Csíki Szabolcs plébános szintén azon az állásponton van, hogy szívesen tartana szentmiséket a szabad ég alatt. A ifjúsági lelkész elmondta, fontosnak tartja, hogy ennyi idő után a hívek között lehessen és láthassa az arcukat. Hozzátette, Csíkdelnén és Csíkpálfalván is elegendő hely van a templomudvarokban ezeknek a szertartásoknak a lebonyolításához.

Amennyiben a gyulafehérvári főegyházmegye engedélyezi, minden további nélkül szabadtéren fogom tartani a szentmiséket”

– fogalmazott Csíki Szabolcs. Rámutatott, amennyiben szabadtéri szentmiséket tarthat, nem szándékozik fenntartani az élő közvetítések lehetőségét.

Kászonújfaluban és Kászonjakabfalván is szabadtéri szentmisén vehetnek részt a hívek. Ezt Veress Sándor-Levente plébánostól tudjuk, aki már a múlt vasárnap közölte a hívekkel: a hatósági intézkedéseknek megfelelően lesznek majd kinti szentmisék. Előbbi településen a plébánia udvarán nyílik erre lehetőség, utóbbi esetében pedig a templom udvarán. Szerinte

egy lehetséges forgatókönyv, hogy a hétköznapi szentmisék online fognak zajlani, a vasárnapi pedig szabadtéri lesz.

Minden megoldásra nyitottak

„Amennyiben a püspök atya rábólint, mi készen állunk szentmisét tartani a szabadban” – kezdte lelkesen Hanuleac Tamás segédlelkész. A hargitai megyehatárnál, Gyimesbükkön szolgálatot teljesítő fiatal plébános rámutatott,

a templom udvara hatalmas, de a kontumáci kápolnánál a szabadtéri színpad előtti tér is nagy számú hívőt tud fogadni.

A szentmisék további közvetítéseit a minap megvitatták a plébánossal: a többi szentmisét ha nem is, de legalább a délit ezentúl is közvetíteni fogják élőben. Úgy értékelte, az egyik ellenérv az, hogy az emberek hajlamosak elkényelmesedni, hiszen „a szentmise úgyis házhoz jön”, ezért is szeretnének csak egyet beiktatni.

Kató Béla: éljenek a személyes találkozás lehetőségével



Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla arra buzdítja a lelkészeket, hogy amint lehetséges, éljenek a személyes találkozás lehetőségével. Lapcsaládunknak kifejtette, körlevelében azt ajánlja a lelkipásztoroknak, hogy amint lehetséges, tehát akár már most vasárnap keressék a személyes találkozást a hívekkel. „Alkalmazkodunk az állam által meghatározott körülményekhez, szabadtéri istentiszteleteket tartunk, a résztvevők közötti ajánlott távolság betartásával. Azt ajánljuk a lelkipásztoroknak, hogy ha erre van lehetőség, éljenek vele, semmiképpen ne maradjanak a kizárólag online kapcsolattartásnál” – szögezte le a püspök.