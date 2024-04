Radioaktív sugárzástól tart a polgármesterjelölt

Hozzátette, az engedélyezésről egy bukaresti bizottságnak kell döntést hoznia, ezért nem derűlátó a szobor jövőjét illetően.

Atomsugárzás és chemtrail fenyegeti a lakosságot?

A különféléknél Miklós Árpád, a városháza polgári védelmi irodájának vezetője tartott éves beszámolót, ismertetve a szolgálat tevékenységét és feladatkörét. Ennek kapcsán Szőts Emil, az EMSZ képviselője és egyben polgármesterjelöltje arról érdeklődött, „veszélyezteti-e a lakosságot radioaktív sugárzás, ugyanis tudomása szerint az elmúlt két évben három atomrobbanás is történt Ukrajnában, amelyek nyomai a vízben és a levegőben is kimutathatók”, ugyanakkor azon véleményének is hangot adott, hogy repülőgépek segítségével is radioaktív anyagokat permeteznek a lakosságra.

Szőts összeesküvés-elméletes felvetése kapcsán Miklós Árpád a következőt válaszolta: a városi polgári védelmi iroda a hivatalos adatokra tud támaszkodni ebben a kérdésben, ezek szerint pedig Kézdivásárhelyen a megengedett sugárzási határértékek század- vagy ezredrészét mérik.

Balázs Attila kérdésére válaszolva az irodavezető arról is beszélt, háborús helyzet esetén központilag oldják meg az élelmiszer szétosztását, ezért a város nem rendelkezik saját tartalékkal.