Igazi kaland a jogosítvány cseréje – elmondjuk, hogy mire számíthat Marosvásárhelyen

A személynyilvántartó közszolgálatnál cserélik a jogosítványokat. Nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyi gépkocsivezetőként az ember számos legendaszerű történetet hall a jogosítványcsere kálváriájáról. Amikor viszont maga is odakerül, hogy tízéves okiratát újabbra váltsa, akkor szembesül a valósággal. Ekkor derül ki, hogy az élet fölülmúl minden képzeletet.

Míg az orvosi vizsgálaton úgy vágsz keresztül, mint Lamborghini a német autópályán, a rendőrségen göröngyös úton cammogó ökrösszekér ritmusára váltasz.

Papírgyártás futószalagon

Az iratcsomó összeállítása nem jelent különösebb gondot, mindössze egy kérdőív kitöltésére, néhány hivatalos dokumentum fénymásolására és a 68 lejes illeték befizetésére korlátozódik. Ez utóbbit a helyszínen is meg lehet tenni, sőt ajánlatosabb is, hiszen a postán 5 lejes pluszterhet rónak az emberre. A férfiak esetében hat, a nőkében hét szakorvos aláírásának és pecsétjének a megszerzése is jóval egyszerűbb, mint azt gondolnánk.

Akit csak a formaságok érdekelnek, és nem tart igényt semmiféle kivizsgálásra, nincs amiért állami járóbeteg-rendelőkben töltse a szabadidejét, és ajtóról ajtóra kilincseljen. A háziorvos által lepecsételt papírral és 110 lejjel a zsebében jobban teszi, ha benyit egy magánklinikára.

Itt alig néhány perc alatt az összes aláírást és több mint egy tucatnyi pecsétet beszerezheti, miközben a pénztárosnőn kívül mindössze két középkáderrel találkozik. A hat, illetve hét vizsgálatból csak a szemészetit veszik egy picivel komolyabban. Aki viszont előre betanulja a falra kiaggatott tábla alsó sorát, félszemmel is átmegy a vizsgán. A súlyos mentális zavarokban szenvedőknek sincs okuk izgalomra: mindössze határozott nemmel kell válaszolniuk, amikor megkérdezik, hogy van-e valamiféle pszichikai betegségük. Ez viszont egyszerű, mint a kétszer kettő, elvégre nincs az a gyilkos hajlamú pszichopata, skizofrén vagy mániás depresszióban szenvedő, aki magáról azt állítaná, hogy beteg.

Az egykérdéses „vizsgálat” alatt a magára még csak köpenyt sem öltő egészségügyi kádernek sem módjában, sem esze ágában nincs valami bibit észlelni.