Háziorvosok: nem mehetnek a határhoz, itthon van rájuk szükség

A háziorvosok így is túlterheltek, nem zárhatják be a rendelőket. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az utóbbi két évben húsz háziorvos praxisát kellett átvenniük a Hargita megyei háziorvosoknak, akik amúgy is kevesen vannak, pihenőszabadságot sem vettek ki az utóbbi időben, hogy valamennyi páciensüket elláthassák.

Arra a hírre, miszerint a háziorvosokat is mozgósítanák, hogy a határ melletti menekülttáborokban teljesítsenek szolgálatot, Soós-Szabó Klára, a Hargita Megyei Háziorvosok Szövetségének elnöke a Székelyhonnak elmondta, a háziorvosok magánvállalkozók, akiket nem lehet arra kényszeríteni, hogy egy hétre bezárják a rendelőiket, és úgymond, önkéntes munkát vállaljanak.

Természetesen segítőkészek vagyunk, bárkit szívesen ellátunk a menekültek közül, aki hozzánk fordul, de a saját betegeinket nem hagyhatjuk magukra

– mondta az orvos, hozzátéve, hogy a járványtani ellenőrzést egyébként is végezhetik az egészségügyi asszisztensek, nem szükség ahhoz orvos. „A segítőkészség mindannyiunkban megvan, de nekünk itthon újszülöttet, csecsemőt kell ellátnunk, krónikus, idős betegekről gondoskodnunk” – tette hozzá a háziorvosok szövetségének elnöke.

Egy napra sem zárhatják be a rendelőt

Mindezt megerősítette Szabó Zoltán marosvásárhelyi háziorvos is, aki érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy a romániai rendszer szerint a háziorvosi rendelőket egy napra sem lehet bezárni, még karácsony napján is nyitva kell tartaniuk. „Akkor, hogy lehetne egy hétre, tíz napra bezárni?” – tette fel a kérdést az orvos, aki Hargita megyei kollégájához hasonlóan vélekedett és elmondta,

oltások beadása a csecsemőknek, krónikus betegek ellátása, igazolások, küldőcédulák kitöltése is a napi feladatai között van, amit nem lehet elhanyagolni.

„Valószínű, hogy lesznek, vagy vannak önkéntesek, akik elmennek a határhoz, hogy segédkezzenek a menekültek fogadásánál, és mi sem küldünk el senkit, ha valaki hozzánk fordul segítségért, egészségügyi ellátásért” – fogalmazott Szabó Zoltán.