Egyelőre segítő szándékkal ellenőrzik a gazdákat

Megkezdte a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) az idei, egységes mezőgazdasági támogatásokat igénylők körében az ellenőrzéseket, de az érintett gazdáknak egyelőre nem kell szankcióktól tartaniuk, ugyanis a szakhatóság segítséget nyújt azoknak, akiknél valamilyen rendellenességet tapasztalnak. Ettől az évtől egy új, állandó monitorozásra szolgáló rendszer is az ellenőrzések részévé válik.

„Háromféle ellenőrzési módszerünk van. Az egyik a klasszikus ellenőrzés, ami az ellenőrzési szelvény alapján történik, és aki abban szerepel, annak minden egyes parcelláját le kell ellenőrizzük, mérjük, és megnézzük, hogy mi van rajta. A másik a teledetekciós ellenőrzés – ami igazából egy másik szelvény –, amit nem mi végzünk, hanem egy szakcég. Ez szatellites térképek alapján történik. Van egy harmadik módszer is, amit nem is ellenőrzésnek hívunk, hanem monitorizálásnak. Ez egy teljesen új dolog, és majdnem valós időben történik (szintén műholdkép alapján – szerk. megj.). Ez azt jelenti, hogy mi bármikor, majdnem reális időben látjuk azt, hogy az illetőnek mi történik a parcelláján. De

Tulajdonképpen az összes rendellenességet látjuk, és így helyre tudja még hozni azokat a gazda a nyár folyamán, persze csak akkor, ha nem szerepel az ellenőrzési szelvényben” – magyarázta az APIA megyei kirendeltségének igazgatója.

„Akár azt is meg tudjuk nézni, hogy ő ma reggel lekaszálta-e a területét”

Haschi András kérdésünkre elmondta, ha az illető az ellenőrzésre kijelölt támogatásigénylők közt szerepel, akkor már nem módosíthatja az igénylést, nem javíthatja a hibákat, és akkor már szankciókat is kaphat.

„Ha viszont nincs benne az ellenőrzési szelvényben, és a monitorizálás során jövünk rá, hogy valami nincs rendben nála, akkor szólunk neki, és tisztázzuk, rendezzük a dolgokat. Azt kell tudni, hogy nagyon sok gazda éveken keresztül nagyon sokat tévedett. Nem voltak ellenőrizve, ezért esetükben igazából soha nem jöttünk rá a tévedésre. És van egy csomó probléma: telekkönyveznek, változnak a területek stb. Azért, hogy ezeket a problémákat elkerüljük, kiküszöböljük, rendszeresen monitorizáljuk a területeket. Akár azt is mondhatnám, hogy gyakorlatilag minden egyes gazdát ellenőrizni fogunk, annyira, hogy a szatellites képen akár azt is meg tudjuk nézni, hogy ő ma reggel lekaszálta-e a területét vagy nem” – fogalmazott, megjegyezve, hogy már el is kezdték a monitorozást.

A tüzetes ellenőrzés a 25 ezerből mintegy 2000 gazdát érint majd

Egyelőre azonban egyetlen gazda sem kell szankciókra számítson, ha a monitorozás során valami rendellenességet tapasztalnak nála az APIA alkalmazottai. A gazdák számára csak azt követően lehetnek negatív következményei az ankétoknak, hogy a megyei APIA megkapta a főhatóságtól az idei ellenőrzési szelvényt, tehát az ellenőrizendő gazdák listáját. Az előző évek tapasztalatai alapján ez nagyjából kétezer gazdát fog érinteni a megyében.