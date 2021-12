Csíkszéki sofőrhöz társultunk, hogy megtudjuk, milyen a kamionozás a járványidőszak kellős közepén

Csíkszéki nyergesvontató sofőrjéhez társultunk, hogy megtudjuk, tulajdonképpen mit is jelent a kamionozás, főleg a járványidőszak kellős közepén. Székelyföldről indulva az ausztriai Stájerország volt az úti cél.

• Fotó: Korpos Attila

Öt napot autóztunk Balázs Lehellel, aki több éve mozog otthonosan a fuvarozás világában, több székelyföldi szállítmányozási vállalatnál is dolgozott már. „Leginkább a magasabb pénzkereseti lehetőség viszi rá erre az életformára az embereket, korosztálytól függetlenül. A legtöbb fuvarozó cég már a megtett kilométer után fizet, így amennyit vállalsz, annyit keresel. A hosszabb vállalások esetében pedig napi díjak vannak, amely kényelmesebbé tudja tenni a munkát” – vágott bele a közepébe.

Ilyenkor 80–100 euró közötti a napi bér, amiből egyéb juttatásokkal akár 2700 euró is kijöhet a hónap végén. De szerinte amennyivel többet keres a fuvarozó, annyival többet is költ el külföldön, hiszen enni és tisztálkodni is kell, ráadásul utána legalább két hétig itthon van, amikor nincs további bevétel.

Határ és oltás

Útunk során kiderült, Lehel számára sokszor agymunka is egy-egy táv: kiszámítani a munkaprogramot, a vezetési, illetve pihenési időket, földrajzilag behatárolni, hogy nagyjából hol és milyen parkolókban tud majd szünetet tartani, de a helymeghatározó készülék is naprakész kell legyen a legfrissebb útvonalakkal.

Türelemjáték a román–magyar határon való átkelés is, hiszen a Balkán-térségből érkező tranzitforgalom számottevő. A török jelzésű kamionokat ráadásul hőkamerás ellenőrzésnek is alávetik az illegális embercsempészet visszaszorítása érdekében

– vetítette előre.

Mindezt a határátlépésnél mi is megtapasztaltunk, hiszen a szokásos 3–4 órás várakozás helyett több mint 10 órába telt az átjutás, amit egy új ellenőrzési rendszer bevezetése csak hosszabbított.

A zöldigazolvány ellenőrzése szintén lassítja valamelyest a folyamatot, így nem egyedi a tíz kilométeres vagy annál is hosszabb kamionsor.

„Álszent lenne azt állítani, hogy minden törvényesen zajlik. Én két oltást felvettem, de nyilván itt is megy a trükközés, hogy az oltás nélküli sofőr elkerülje a kötelező karantént, hiszen akkor munka nélkül marad.

Tíz, húsz euró az ára ennek, de néha fenn lehet akadni a becsületes határőröknél”

– tette hozzá Lehel. Ezt is megtapasztaltuk, hiszen a mögöttünk érkező kollégája bármennyire is igyekezett, nem tudta elkerülni a karantént.