Csíkban is alkalmaznák az udvarhelyi példát, csak nem nagyon haladnak

Továbbra sincs megoldva a lejárt szavatosságú gyógyszerek ellenőrzött begyűjtése. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

December végén számoltunk be arról, hogy leghamarabb januártól Csíkszeredában is megoldódhat a lakosság tulajdonában lévő lejárt szavatosságú gyógyszerek leadásának és megsemmisítésének problémája. A megyei gyógyszerészkamara ugyanis kampányt hirdetett ezek összegyűjtésére Székelyudvarhelyen, a kezdeményezést pedig Csíkszeredára is kiterjesztenék – erről Székely Pál, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara alelnöke számolt be. Akkor úgy fogalmazott, hogy még egyeztetniük kell az illetékesekkel ezzel kapcsolatban, viszont

az biztos, hogy az elkövetkezendőkben Csíkszeredában is megszervezik a gyógyszergyűjtést.

Ezzel kapcsolatban Melles Melindát, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnökét kerestük fel, hogy megtudjuk, történt-e előrelépés múlt év végéhez képest. Lapunknak elmondta, még tavaly év végén vette fel a kapcsolatot Borboly Csabával, a megyei önkormányzat elnökével a lejárt orvosságok összegyűjtésére vonatkozó kampány csíkszeredai és gyergyószentmiklósi helyszíneken történő elindításával kapcsolatban. Mint kifejtette, a lejárt szavatosságú orvosságok leadása és megsemmisítése régóta probléma, épp ezért volt példaértékű a székelyudvarhelyi önkormányzat hozzáállása, amely segítségével december elején kampányt indítottak a háztartásokban felgyülemlett, lejárt szavatosságú gyógyszerek összegyűjtésére a városban és térségében. Ez periodikus jelleggel működik, azaz negyed- vagy félévente szervezik meg.

HIRDETÉS

„E-mailben jeleztem Borboly Csabának, hogy ezt már sikerült elindítani Székelyudvarhelyen, épp ezért a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi térségekben is szeretnénk ha működne, ehhez kérnénk a megyei tanács segítségét.

A megyei önkormányzat feladatköre is az lenne, mint a székelyudvarhelyié, azaz vállalja fel az összegyűjtött orvosságok elszállítását és megsemmisítését végző cég finanszírozását,

esetleg helyszínt biztosítson, ahol speciális tárolókba lehet gyűjteni e készítményeket” – magyarázta Melles Melinda. A megkeresésre azt a választ kapta, hogy írja le pontosan, milyen feltételek mellett szeretnék elindítani a gyűjtést. Miután ez megtörtént, azóta nem kapott választ, ez pedig novemberben volt – tette hozzá a gyógyszerészkamara elnöke.

„Az egészségmegőrzés szempontjából rendkívül fontos lenne, hogy elkezdődjön a begyűjtés. Amennyiben továbbra sem kapunk választ, akkor a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatalokat keressük meg” – húzta alá.

Voltak már egyeztetéseik

A témával kapcsolatban Borboly Csaba megyei önkormányzati elnököt is megkerestük, aki Zonda Erikához, a megyei tanács programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóságának vezetőjéhez irányított, mondván, hogy őt bízta meg a gyógyszerészkamara kérésének kivizsgálásával. Zonda Erika közölte,

a Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere elnevezésű projekt keretében szeretnék megvalósítani a gyógyszerészkamara kérését.

„A projekt részeként olyan hulladékgyűjtő egységeket hoztunk és hozunk létre, amelyekben veszélyes típusú hulladékot is lehet tárolni, például a lejárt gyógyszereket. Mindez ingyenes lesz a lakosságnak. Öt hulladékgyűjtő udvar már elkészült, Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson, Balánbányán, Szentegyházán és Székelykeresztúron. Idén még hármat szeretnénk létrehozni, Csíkszeredában, Szentsimonban, illetve Korondon. Annak függvényében készülnek el, hogy hogyan állunk a közbeszerzési folyamattal” – fejtette ki.

Miért van szükség a gyűjtésre?



Mint már többször is cikkeztünk róla, magánszemélyeknek tilos a háztartási hulladékba dobni az orvosságokat, ez büntetendő cselekedet, még akkor is, ha bírságra eddig nem volt példa. A gyógyszertárakban ugyan adottak a biztonságos tárolási körülmények és a lehetőség, hogy megsemmisítésre továbbküldjék ezeket a készítményeket, működési szabályzatuk azonban tiltja, hogy bármilyen gyógyszert átvegyenek, aminek származását nem tudják igazolni. Másrészt ezeknek a készítményeknek a folyamatos begyűjtésére nem volt kialakítva megfelelő rendszer, évente mindössze néhány gyűjtést szerveztek, összeszedve a lakosságtól a felgyülemlett mennyiséget. Ez sok szempontból nem volt hatékony, sokan lemaradtak róla, mert nem tudták vagy nem akarták hosszú ideig tárolni a pirulákat, így azok az alkalmi gyűjtések ellenére mégis a szemétbe kerültek. E készítmények háztartási hulladékba kerülése több szempontból is veszélyes: a szerek nagy része nehezen bomlik le, felhalmozódik, bekerülhet a növényekbe, illetve az állatok szervezetébe, az ivóvíz által pedig az emberi szervezetbe is.