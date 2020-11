Bőven akad dolguk a szabályok betartását ellenőrző rendőröknek

A székelyudvarhelyi zöldségpiac továbbra is nyitva tart, de érdemes komolyan venni a maszkviselési kötelezettséget • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha a koronavírus fokozott terjedése miatt kötelezővé vált Székelyudvarhelyen a maszkviselés a közterületeken, továbbra is vannak, akik nem tartják be az óvintézkedést. Tapasztalataink szerint az árusok maradéktalanul eleget tesznek az előírásoknak a zöldségpiacon – és a vásárlók többsége is –, viszont még mindig vannak olyan személyek, akik az állukra biggyesztve hordják a maszkot, vagy éppen nem is hoztak magukkal, és úgy sétálnak az asztalok között. Gyakori hiba volt az is, hogy egyesek csak a szájukat takarják el, az orrukat nem.

Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az intézmény egyelőre csak a vasárnapi ócskapiacot zárta be, a lakótelepi kisebb vásártereket, illetve a zöldség- és barompiacot egyelőre nem. Utóbbiak időleges beszüntetését egyelőre nem is tervezik, csak ha utasítást kapnak erre a hatóságoktól. Utóbbi szerveknek csak annyi kérésük volt, hogy az árusok ne rakodjanak ki azon részekre, ahol az emberek közlekednek, hogy elkerülhetők legyenek a torlódások.