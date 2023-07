„Nincs végzet, csak ha bevégzed, és ezt Székelyföldnek is üzenem”

Ukrajna esetében olyan békeszerződés kell majd, ami fenntartható. Egy rossz békeszerződés csak megágyaz egy újabb háborúnak; erről nekünk van tapasztalatunk Trianon után – hangzott el Tusványoson pénteken délután.

Bizonyára maguk az előadók sem gondolták volna álmukban sem két esztendővel ezelőtt, hogy rövid idő alatt ekkora sztárokká válnak – az azonban kétségtelen, hogy az ukrán-orosz háborúval és annak hátterével kapcsolatban követendő mindannyiuk érvelése, meglátása. Hirdetés Mind Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, mind Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője, mind pedig Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője a videopodcastek legnézettebb és -hallgatottabb előadóinak számítanak Magyarországon és a világ magyarsága körében. Tusványoson is játszi könnyedséggel megtelt (pontosabban túltelt) az Mathias Corvinus Collegium Kárpát-medencei tehetséggondozó intézmény sátra. Az eseményt a magyarországi Mandiner hetilap és hírportál hozta össze, a moderátori teendőket Pócza István politikai elemző vállalta. A nemzetközi rendszer átalakulása Hogyan rendezte át a háború a világot geopolitikai szempontból? – érkezett az első moderátori kérdés.

Nem az ukrajnai háború alakította át a rendszert, a háború csak egy tünet

– kezdte rögtön a lényeggel Demkó Attila. „A világrendet egyébként is gyengítették az elmúlt évek háborúi. Mit ért el például az iraki háborúval az Egyesült Államok? Azt, hogy kiütötte Irán ellensúlyát, és káoszt okozott a térségben” – hozott egy konkrét példát. „A lényeg: az orosz-ukrán háború egy következmény; előbb-utóbb úgyis változott volna az egyensúly a világban, Kína ugyanis növekszik.

Ez a háború geopolitikai hibák sorozata, Ukrajna ennek az áldozata. Félreértés ne essék: Oroszország az agresszor ebben a háborúban.”

Bármennyire is dübörögnek a fegyverek Ukrajnában, „a nap végén úgyis a diplomácia fog nyerni, háttérben ugyanis igenis dolgoznak a diplomaták” – jelezte Kiss Rajmund, aki szerint ahogy ebben a háborúban telt és telik az idő, a diplomáciai munka meghatványozódik. Fontosnak tartotta megemlíteni, nagynevű ázsiai politikusok folyamatosan mondják – nem hiába –, hogy meg kell érteni,

Európa és az Európai Unió problémája nem a világ problémája”.

Robert C. Castel a következőképpen látja: van három szuperhatalom a világban, és a legfontosabb kérdés, hogy a háromból melyik kettő fog egyességre lépni, és a harmadik hoppon marad. „Kína nagyon közeledik Oroszországhoz, és az Egyesült Államok el fog szigetelődni.” A háború arculata teljesen átalakult: felnőtt egy nemzedék a vietnámi háború után, a tábornokok tekintetében is, akiknek semmi fogalmuk sincs arról a típusú háborúról, ami most zajlik Ukrajnában.

Ez a háború a nyugati elitek kudarca, ezt pedig valahogy el kell kendőzni; ha nem szembesülünk a saját hibáinkkal, akkor esélyünk sincs ezeket kijavítani

– húzta alá Robert C. Castel. Demkó, mintegy reagálásként az elhangzottakra, a következőt mondta: a háborút az oroszok és az ukránok is most tanulják; nehéz nagy offenzívát indítani ebben a háborúban, mert az ellenfél a drónokon keresztül mindent lát. Ugyanakkor szerinte

ma már csak két szuperhatalom van, Oroszország már korántsem nevezhető annak; nukleáris téren azonban megkerülhetetlen.

Viszonválaszként Castel jelezte: Európának nincs Kína-problémája, sőt, élvezi a gazdasági kapcsolatot vele, az Egyesült Államok azonban gondoskodik arról, hogy amíg neki gondja lesz Kínával, addig Európának is legyen egy Oroszország-problémája.

Visszatérhet a háború előtti állapot? – kérdezte a moderátor. Demkó szerint nem „lehet visszacsinálni, ez a hajó elment, nagyon mélyek a sebek”. A mostani világban nehéz rendet találni – vélekedett Kiss Rajmund, aki szerint az Egyesült Államoknak rég nem Oroszország az ellenfele, hanem Kína.

Ha Oroszországot nem lehet elszigetelni, mint ahogy ez kiderült az elmúlt időszakban, akkor hogyan lehetne a világ második legnagyobb gazdaságát, Kínát? A válasz: sehogy”

– fogalmazott Kiss, aki szerint az USA óriási kapufát rúg, mert Kína még versenyképesebb lesz, még olcsóbban és könnyebben fog nyersanyagot vásárolni Oroszországtól, így még erősebb lesz gazdasági szempontból. „Magam ellen kell beszélnem, ugyanis beszélnünk kell arról is, hogy Kína miben is gyenge. Ez az ország az erősségek és a gyengeségek keveréke.

Kína a legsebezhetőbb szuperhatalom, mert az USA-nak és Oroszországnak nincs szüksége a világra (jól megvannak a világ nélkül), Kína azonban a világkereskedelem nélkül nagyon sebezhető,

demográfia szempontjából is óriási gondjai vannak” – fogalmazott Castel. Milyen gyengeségei vannak Európának? – kérdezte a moderátor. Demkó így látja: a történelem nem ér véget, „nincs végzet, csak ha bevégzed, és ezt Székelyföldnek is üzenem” – mondatáért tapsot kap.

Európa baja – folytatta –, hogy olyan lencsén keresztül nézünk mindent, ami eltorzít;

nem azt nézzük, hogy milyen a világ, hanem azt, hogy milyennek kell lennie. Kiss szerint kulturális forradalom is zajlik, de még nem kell sajnálni Európát, főleg a konzervatív kultúrát (mindaddig, amíg még a kínaiak is Velencébe akarnak nászútra menni), de azért látjuk a sebeket. „Azt azonban látjuk, hogy Európa nem lesz győztes ebben a kulturális forradalomban” – tekintett a jövőbe.

Robert C. Castel: „meglepőt mondok, de Európa leginkább Iránra emlékeztet, mert utóbbi nem tudja eldönteni magáról, hogy egy állam vagy egy ügy. Mi tette lehetővé Európa gyönyörű skanzenszerű létét? Az, hogy

mind Oroszország, mind pedig az Egyesült Államok megbolondult: Oroszország áron alul adott energiát Európának, így az gazdaságilag hatalmasat fejlődött, az USA pedig ingyen adott biztonságot. Ez a jövőben meg fog változni.”

Ebben a háborúban mindenki vesztes Végezetül Demkó aláhúzta:

az orosz-ukrán háborúban mindenki vesztes, ezt pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Magyarország tekintetében időnként elveszünk a világ hangzavarában, „pedig mindig kimondjuk, hogy ebben a háborúban Oroszország az agresszor.” Ha az éppen zajló ukrán offenzíva nem lesz sikeres, akkor Ukrajna ellőtte az utolsó lövedékét, és le kell ülnie tárgyalni – vélekedett. Kiss Rajmund szerint a magyar álláspont az első naptól kristálytiszta: tűzszünet és béke.

Nyilván fenntartható béke kell; olyan békeszerződés kell, ami fenntartható, egy rossz békeszerződés csak megágyaz egy újabb háborúnak – erről nekünk van tapasztalatunk Trianon után.”

Robert C. Castel érdekes számadattal jött: 1945-ig más világ volt, addig ugyanis a megkötött szerződések 75 százalékát be is tartották; 1945 után már csak a szerződések mindössze 23 százalékát tartották be.

A kis nemzetek nem követhetnek el nagy hibákat büntetlenül

– húzta alá. Kiút a háborúból? Kiút a háborúból? – kérdezte zárásként a moderátor. Demkó Attila: „rendkívül pesszimista vagyok, mert sok háború nem ér véget, csak abbamarad.

Az orosz–ukrán háborúban a két fél álláspontja nem kiegyeztethető, ezért lesz nehéz annak lezárása.”

Kiss Rajmund egy percben nem kívánt erről beszélni, inkább azt kívánta, hogy jövőben is találkozhasson a lelkes tusványosi hallgatókkal. Robert C. Castel:

a háborút Ukrajna már a kitörés pillanatában elveszítette, mert lényegesen kisebb, mint Oroszország. A kérdés már csak az, hogy pontozással vagy kiütéssel veszít-e.”