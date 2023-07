„Közösen dobbanjon a lábunk és a szívünk”

2023. június 30., péntek

Két új buszjárat: a reptérre és a Víkendtelepre

Július elsejétől Marosvásárhelyről autóbusszal is ki lehet menni Vidrátszegre, a repülőtérre, és a repülővel érkezők is bebuszozhatnak a megyeközpontba. A városban is indul egy új járat, ami a Tudor lakótelepről a Víkendtelepre viszi az utasait.