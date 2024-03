A természeti viszontagságok mellett abban az értelemben is egyedi az esetünk, hogy termékeinkkel nincs lehetőségünk bekerülni a nagy tömegeket vonzó szupermarketekbe. Felvetődik természetesen annak a kérdése is, hogy egyáltalán szeretnénk-e abba a körbe tartozni. A multiknál pontos szabványoknak kell megfelelni, ahol a termékek külleme az elsődleges, mintsem a minősége, az íze. Ezek a vállalatok általában azt szeretnék, hogy az az alma, körte egyforma legyen, nem számít, ha esetleg nem is finomak.

A rövid ellátási láncokból, mint amilyen például a székelyudvarhelyi Helyénvaló bolt is, beszerzett termékek helyi termelők által készülnek, így sokkal egészségesebbek szervezetünk számára és többnyire ízesebbek is.

A helyi termelőktől való vásárlás másik nagy előnye, hogy személyes kapcsolatot tudunk kialakítani. A termelő és a vásárló ismeri egymást, a vásárlás a kölcsönös bizalmon alapszik. Ha megvan a bizalom, akkor termelő és vásárló kölcsönösen előre viszi egymást. Ugyanakkor ezek az emberi kapcsolatok sok esetben akár éveket is felölelnek, hiszen a vásárlóinkkal akkor is tartanunk kell a kapcsolatot, amikor esetleg nincsen termés. Viszont azt tapasztaljuk, hogy klienseinket nem tántorítja el egy-egy rosszabb év, hanem mindig visszatérnek hozzánk. Ez a nagy vállalkozások esetében nem mindig működik, mert ha valaki csalódott egy üzletláncban, akkor nagy eséllyel nem fogja többé őket választani.

Ha Ön is fontosnak tartja támogatni a helyi termelőket, számít, hogy milyen élelmiszer kerül a családi asztalra, akkor támogassa a Civitas Alapítvány rövid ellátási láncok népszerűsítését megcélzó kampányt azzal, hogy megosztja ismerőseivel a cikket, hogy minél több emberhez eljuthasson. Maradjon velünk a továbbiakban is, hiszen az elkövetkező cikkekben, interjúkban tovább boncolgatjuk a REL, azaz a rövid ellátási láncok mibenlétét, előnyeit. Helyi gazdák, rövid élelmiszer-ellátási láncszakértől és lelkes vásárlók mesélnek majd tapasztalataikról. Ha szeretne helyi, zamatos, megbízható forrásból származó élelmiszereket vásárolni, akkor térjen be a székelyudvarhelyi Helyénvaló boltba (Székelyudvarhely, Solymossy utca 31. szám). Interjúinkat meghallgathatja a Rádió GaGa műsorában is, ahol további érdekességeket tudhat meg a REL-ről. További infók: helyenvalo.ro/REL