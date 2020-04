Beindult, működik a Segítünk.Online

Képünk illusztráció • Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Szőke Lászlónak, a Székelyhon munkatársának felhívására önkéntes csapat verbuválódott: bevásárolnak az időseknek, kiváltják a gyógyszereiket, kutyát sétáltatnak stb. A kezdeményezéshez hamar weboldal (segitunk.online) és telefonos applikáció is készült, illetve az érdeklődők mindenféle kérdésére Ödön, az automata chatrobot válaszol. A kezdeményezés bővül – mondta el Szőke –, többen már ellesték a székelyudvarhelyi példát. A részletekről az ötletgazdát faggattuk.

– Pontosan hány önkéntessel működik a rendszer?

– Jelenleg több mint 150 regisztrált önkéntes jelentkezett elsősorban Székelyudvarhelyről, de vannak köztük olyanok is, akik a környékbeli településeken is vállalnak önkéntes munkát. Lemorzsolódás alig tapasztalható, alig öten léptek vissza vagy függesztettétek fel önkéntességüket valamilyen okból (például falura való kiköltözés miatt).

– A városban még hol vannak fehér foltok?

– Nincsenek fehér foltok, minden városrészben van önkéntes, és sokan (több tízen) nem csak közvetlen lakóhelyük közelében vállalják a befutó kérések teljesítését.

– Milyen segítségre van leginkább szükség?

– Bevásárlásra, recept- és gyógyszerkiváltásra, számlabefizetésre. Ritkán, de előfordul, hogy valaki ahhoz kér segítséget, hogy kivigyük a szemetet. Utóbbit is próbáljuk teljesíteni, egyelőre. Többen jelezték, hogy lelki segélyre is szükségük lenne a bezártság miatt, a helyi lelkisegély-szolgálat hamarosan csatlakozik hozzánk, pontosabban hozzájuk fogjuk irányítani azokat, akik ilyen kéréssel fordulnak hozzánk.

– Mire lenne még szükség?

– Tízszer annyi önkéntes van, mint ahány kérés befut – egyelőre. Nyilván, még nem tetőzött a járvány, de heti rendszerességgel akár néhány száz kérést is teljesíteni tudunk, ha nem egyszerre érkeznek. Márpedig a segélykérők igyekeznek négy-öt napos bevásárlást kérni, a gyógyszerek esetén pedig havi egyszer kell – általában – bevásárolni. Inkább

az a nehéz, hogy a segélykérők nem hiszik el, hogy tényleg működik az önkéntes szolgálat, ezért sokan azért jelentkeznek be, hogy kipróbálják, tényleg kapnak-e segítséget.

Az egy-két órán belüli segítségnyújtást is tartani tudjuk, de idősekről lévén szó, sokszor nehezen érjük el telefonon őket, többszöri hívás után reagálnak.

– Magát a szolgáltatást a járványhelyzet hívta életre. Hogyan védik magukat és az időseket az önkéntesek?

– Kaptunk kesztyűket és maszkokat is, de sok önkéntes saját maga oldotta meg ezt. Igyekszünk betartani a fizikai távolságot, és egyelőre kevés, sőt nincs is olyan, aki intézményes karanténból fordulna hozzánk. Utóbbi változhat, akkor növeljük a biztonságos kézbesítést is.

Ami nem vagy csak alig működik, az a készpénzmozgás nélküli teljesítés: a legtöbb segélykérőnek nincsen bankkártyája, nem tud/akar kártyával fizetni, pedig lenne rá mód. Az sem működik egyelőre, hogy heti szinten töltsék fel egy-egy rászoruló vásárlási keretét, pedig lenne erre mód, mint ahogy arra is, hogy ezt nyilván tudjuk tartani.

– Hogyan viszonyulnak az idősek a segítségnyújtáshoz? Hogyan fogadják az önkénteseket?

– A többségük kedvezően fogadja, az ismétlődő kérések esetében pedig az a kevés gyanú is eloszlik, ami azért néha előfordul. De azért fordult elő olyan is, hogy az önkéntes után dobták a kilincsre akasztható kitűzőt.

Az önkéntesek belső szabályzata szerint nem alázkodunk meg ugyan, de nem bocsátkozunk vitába: megköszönjük a reakciót. Nem lehet azon segíteni, aki nem akarja.

Kisebb probléma akkor van, amikor úgy kerül valaki a rendszerbe mint segélykérő, hogy nem is tud róla; rokon vagy szomszéd regisztrálja, mert úgy gondolja, biztosan jól jönne neki a segítség. Nos, ilyenkor megtörténik, hogy elutasítanak.

– Több városban már ellesték az ötletet…

– Marosvásárhelyről, Kolozsvárról és Nagyváradról tudunk, de az önkéntes szolgálat működését kiterjesztjük a napokban egész Hargita megyére, azaz Hargita megye önkormányzatával együttműködve hasonló rendszer épül ki Csíkszeredában és környékén, valamint Gyergyó vidéken is. A megyei hatóságokkal való együttműködés biztonsági kérdés is, mert ha súlyosbodik a helyzet, akkor hatósági támogatás nélkül leállhat az önkéntesség. Az állandó információcsere is indokolt, hogy a segítő szándék ne fordulhasson a visszájára: nehogy az önkéntesek váljanak potenciális veszélyforrássá.