Az önkormányzatok összefogásának köszönhetően pályázhat a székelyudvarhelyi kórház

Noha tavaly év elején több mint 11 millió lejt oszthatott szét költségvetés-kiegészítésként a helyi önkormányzatok között Hargita Megye Tanácsa, idén nagyjából 8,3 millió lej érkezett e célra – fejtette ki Bíró Barna Botond, a megyei testület alelnöke, hozzátéve, hogy intézményük az áfa- és jövedelemadóból visszaosztott összegek 17,25 százalékáért felel.

Mint mondta,

a 2017-es évhez mért csökkenés annak tudható be, hogy az új törvények kétlépcsős költségvetést szavatolnak az önkormányzatoknak, vagyis újabb központi költségvetésből származó pénzeket utalna a pénzügyi minisztérium június, vagy július környékén.

„Az tapasztalható, hogy összességében idén minden Hargita megyei önkormányzat kisebb kezdő-költségvetéssel rendelkezik, mint tavaly. Reméljük, hogy fél éven belül javul a helyzet, különben nagy bajok lesznek a településeken” – jegyezte meg Bíró.

Udvarhelyszéken összesen 3,15 millió lejt oszthatott szét a megyei önkormányzat – közölte lapunkkal az alelnök. Az egyes településeknek utalandó pénzösszegek meghatározásakor

figyelembe vették a lakosság arányát, illetve arra törekedtek, hogy ne legyenek lényeges eltérések az önkormányzatok között.

A polgármesterekkel való egyeztetésen abban is egyetértettek a településvezetők, hogy mindnyájan lemondanak egy kisebb összegről, amit Székelyudvarhelynek utal a megyei tanács. Az így összegyűlt 150 ezer lejre azért van szükség, hogy a városi kórháznak meglegyen az önrésze egy pályázathoz, amelyben egy nagyjából 1,5 millió lej értékű CT-t vásárolna.

Többször is egyeztettem a kórház igazgatójával arról, hogy miben tudnánk segíteni, ő pedig a CT megvásárlásához szükséges önrész előteremtését javasolta. Ezután beszéltem az udvarhelyszéki polgármesterekkel, akik egyetértettek abban, hogy térségi érdekről van szó, így mindenikük lemondott egy jelképes összegről Udvarhely javára

– jegyezte meg Bíró.

Lukács Antal kórházigazgató lapunknak elmondta, hogy egy a mostaninál jóval korszerűbb komputertomográf megvásárlásáért pályázna az egészségügyi intézmény: az újat a bent fekvő betegek vizsgálatára használnák, míg a meglévőt a sürgősségi részleg kapná meg. Így nem csak gyorsabban, de nagyobb hatékonysággal tudják majd ellátni a betegeket.

Jó néven veszünk bármilyen támogatást, amely a fejlődésünket szolgálja, sőt, ösztönzőleg hat ez a 150 ezer lej, hiszen azon leszünk, hogy mielőbb megpályázzuk a CT vásárlásához szükséges összeget. Látszik a jó szándék, a tenni akarás, és végre cselekvés is követte a megbeszéléseket

– jelentette ki Lukács.

A polgármesterek közti összefogásnak köszönhetően egyébként Székelyudvarhely kapta a legnagyobb költségvetés-kiegészítést, vagyis 270 ezer lejt.

Az egyik legkisebb összeget – 95 ezer lejt – Máréfalva kapta a megyei önkormányzattól, ám Kovács Imre polgármester nem kesereg, hiszen a közpénzügyi adminisztráció által utalt kezdő-költségvetésük valamivel jobban alakult a többi községéhez képest. Onnan ugyanis közel 850 ezer lejt kaptak a központi költségvetésből. Mint mondta, szolidaritásból mondtak le a megyei tanácstól kapott összeg egy részéről, így támogatva a kevésbé szerencsés településeket. Egyébként az említett 95 ezer lejt a szenny-, illetve az ivóvízhálózatuk bővítésére és utcák modernizálására kérték.

Korond községnek összesen 145 ezer lej utalt a megyei tanács, amiből a községközpont és Pálpataka közti út modernizálásához szükséges terveket készítik el, valamint bútorzatot vennének a napközibe, amelynek a megépítését tavasszal kezdik el. Katona Mihály polgármester azt is elmondta, idén összességében 487 ezer lejjel kisebb kezdőköltségvetésből kell dolgozniuk, mint a tavaly, de a pénzek elosztásakor így is igyekeztek segíteni a náluk is rosszabbul járt községeken, illetve fontosnak tartották az udvarhelyi kórház támogatását is. Az idei évet 1,46 millió lejjel kezdik – amihez még hozzájönnek a célirányosan kiutalt pénzek –, míg 2017-ben 1,94 millióból gazdálkodhattak. Katona abban reménykedik, hogy év középén valóban lesz költségvetés-kiegészítés.